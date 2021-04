Sabadell reivindica les sardanes: "Som una referència a Catalunya"

El flabiol, el tamborí, les tenores, les tibles, les trompetes, el contrabaix, el trombó i els fiscorns han tornat a sonar a Sabadell. La Cobla de Sant Jordi ha realitzat aquest matí un concert de sardanes, organitzat per l'Agrupació Sardanista de Sabadell, al pati de l'Escola Nostra Llar davant d'un centenar d'assistents, que han gaudit d'aquesta música popular catalana. No hi ha hagut dansa aquest cop per qüestions sanitàries, però la música ha fet alçar el públic més d'un cop dels seus seients. Sabadell reivindica les sardanes i demostra per què es considera la ciutat com una referència a Catalunya en aquest àmbit.



Els músics de la Cobla han tocat fins a 11 cançons, l'última d'elles la més emblemàtica pels amants de les sardanes: La Santa Espina. Els assistents han aplaudit efusivament després de cada cançó i, fins i tot, s'han sentit diversos cops crits d'aprovació. Els músics s'aixecaven de les seves cadires i agraïen les felicitacions. Però no hi havia massa temps per descansar, ja que en poc temps el flabiol donava pas a una nova cançó.

L'ambient de les sardanes és sempre festiu, tot i que és veritat que troben a faltar els balls. La Covid ha fet que la dansa de les sardanes hagi pràcticament desaparegut i, de fet, ningú sap quan s'en podrà tornar a gaudir. De moment, però, la gent respon i es conforma amb la música a l'espera que tot torni a ser com abans.

Satisfacció dels organitzadors i dels músics

Francesc Manaut, president de l'Agrupació Sardanista de Sabadell, s'ha mostrat molt satisfet de com ha anat el concert i ha reivindicat que la Coba Sant Jordi és "una de les millors de Catalunya". "A Sabadell tenim altres cobles molt importants i som un punt de referència per tot Catalunya, també gràcies pels nostres compositors.

Dit això, Manuat admet que la Covid ha afectat molt al sector sardanístic: "El fet de no poder ballar és terrible. Els assistents, tot i estar asseguts, movien els peus", afirma. Així mateix, el president de l'Agrupació Sardanista de Sabadell agraeix la "bona acollida" del públic. "Les sardanes ens ajuden a somriure, tot i els temps difícils que vivim", subratlla Manuat.

D'altra banda, Joan Druguet, membre de la Cobla de Sant Jordi, també fa una bona valoració del concert. "És una sort que les entitats sardanistes segueixin confiant en les cobles, malgrat que no es puguin fer ballades i aplecs. Hem gaudit molt i tenim molta sort de les actuacions com la d'avui", explica. Druguet toca el contrabaix, un instrument força desconegut, però que a la vegada té una gran importància dins de l'engrenatge musical: "El contrabaix és la base harmònica de la música. Són els fonaments d'un edifici, és a dir, la part menys vistosa. Així i tot, és un instrument imprescindible sense ser el protagonista", indica.

Nou concert el dia 25 d'abril

Cada quinze dies l'Agrupació Sardanista de Sabadell organitza concerts a l'Escola Nostra Llar, tot i que sense ball. De fet, el 25 d'abril, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, tenen previst una nova actuació musical.

