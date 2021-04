080 Barcelona Fashion, de nou 100% digital i, per primer cop, a La Pedrera

080 Barcelona Fashion torna a apostar pel format digital en la seva 27a edició, que es realitzarà la setmana vinent, del 26 al 29 d’abril, a l’excepcional emplaçament de La Pedrera. Un total de 22 dissenyadors i marques participaran a la fashion week catalana. El certamen es podrà seguir íntegrament en streaming des del web 080barcelonafashion.cat.

Davant dels bons resultats de l’experiència prèvia amb l’edició de setembre i donada la situació d’excepcionalitat derivada de la pandèmia de la Covid-19, la nova edició de la setmana de la moda catalana torna a presentar les col·leccions en format de fashion show films. Si en l’anterior el plató va ser l’emblemàtic Recinte Modernista de Sant Pau, en aquesta ocasió l’escenari protagonista és, per primera vegada, la Casa Milà (La Pedrera), un espai únic on conflueixen moda, disseny i arquitectura. Els 22 dissenyadors i marques participants han gravat les seves propostes en diversos espais de l’edifici d’Antoni Gaudí, tant en localitzacions exteriors com el pati i el terrat, com interiors, com les golfes, la Sala Gaudí o un pis d’època.

El públic podrà seguir tota la programació a través de la 080 TV, des del mateix web 080barcelonafashion.cat, que es convertirà en un front row virtual des d’on poder gaudir dels continguts en diferit en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Innovació, creativitat i sostenibilitat, els motors del 080

Amb dues edicions anuals, el 080 Barcelona Fashion és la plataforma de moda de Catalunya que s’ha consolidat com un referent al sud d’Europa. És un projecte plenament compromès amb la innovació, la creativitat i la sostenibilitat impulsat pel Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Aquests són els motors que marquen la seva transformació constant. I un pas més en aquest compromís és el fet que aquesta edició d’abril és la segona 100% digital.

080 Barcelona Fashion, a través de la diversitat de creadors i marques, treballa per projectar la indústria del país a nivell global i convertir la capital catalana en un pol de talent i creativitat. Es tracta de l’única plataforma al món que fusiona la moda amb els espais emblemàtics de la ciutat on té lloc.

Els pecats de Dante, la moda sense gènere i el tweed Harris, entre les propostes

Com cada edició, el 080 Barcelona Fashion selecciona dissenyadors i marques que reflecteixen la riquesa del panorama creatiu i de la diversitat empresarial del sector, i combina noms veterans, joves promeses i firmes catalanes gairebé centenàries.

Amb una col·lecció que utilitza com a palanca els pecats que Dante descriu a la Divina Comèdia, el jove dissenyador andalús Álvaro Calafat és una de les propostes emmarcades dins l’slowfashion. La moda genderless (sense gènere) és el segell de talents com Antonio Marcial i Pablo Erroz, un dels noms amb més projecció del moment, batejat per la revista Vogue com a digne hereu del cool novaiorquès. Lligada a la tradició llanera, la prestigiosa firma Lebor Gabala aposta en la seva nova col·lecció pel tweed Harris, l’única tela al món feta a mà amb denominació d’origen.

Publicitat

Les creacions d’Avellaneda i Menchén Tomàs obriran aquest dilluns la segona edició digital de la fashion week catalana, on també participaran habituals com Custo Barcelona, Escorpion i Txell Miras i firmes joves com Eiko Ai, The Label Edition i ONRUSHW23FH. Completen la selecció Otrura, Eñaut, Paola Molet, Victor Von Schwarz, Y_Como, Lola Casademunt by Maite, Is Coming, Paloma Wool, LR3 i Paraiso, que tancarà la 27a edició del 080 Barcelona Fashion.

Darrere les col·leccions i les càmeres

A banda de la presentació de les col·leccions, la setmana catalana de la moda ofereix al públic saber què hi ha al darrere de la conceptualització de les seves col·leccions a través de breus curtmetratges, els Designers Talks, on creadors i marques comparteixen les seves fonts d’inspiració, pensaments i processos artístics.

El públic també podrà accedir a continguts de moda i a espais inèdits del 080 Barcelona Fashion que mostren tot allò que passa darrere les càmeres, com el càsting, el backstage, així com el making-of de l’edició, entre altres.

Pel que fa al càsting, destaca de nou la forta presència de models que estan despuntant a nivell internacional.

Aquesta edició compta amb el patrocini de Kevin Murphy (perruqueria oficial) i Thuya Professional Line (manicura oficial), i la col·laboració de les marques GHD (eines de perruqueria oficial), M·A·C Cosmetics (maquillatge oficial), Garmin (rellotge oficial), SVR Cosmetics (cosmètica oficial), Thuya Formació Professional (equip de maquillatge), Rowenta (planxat i materials d'higienització), Font Vella (aigua oficial) i La Roca Village (destí de shopping oficial).

Tota la informació sobre la pròxima edició del certamen es pot consultar al web del 080 Barcelona Fashion.

Publicitat