Èlia Páez, formada a l’Escola Pia i CN Sabadell, jugarà als Estats Units

El somni americà. La sabadellenca Èlia Páez, de només 17 anys, creuarà l’Atlàntic per jugar a partir de la pròxima temporada als Canisius Women’s Basketball dels Estats Units: “Quan m’ho van comunicar va ser un moment de molta felicitat, però després va venir el moment de pressió, com si diguéssim; hi vas sola i t’has d’espavilar”, explica la jove estudiant de segon de batxillerat.

Si tot va com està previst, a finals d’agost s’instal·larà a Buffalo per iniciar aquesta aventura esportiva i acadèmica, on compaginarà els seus estudis de bioquímica a la Canisius College, i el bàsquet a les ordres de Scott Hemer, el futur tècnic de la sabadellenca. “Ens encanta el potencial que té. És una gran triplista, sap jugar de pressa i té una bona visió de joc”, destaca Hemer, encara que Páez, humilment, es limita a explicar que “jugo de dos, d’escorta, m’agrada fer triples i el meu referent és el meu germà, perquè és qui he vist des de ben petita”, assegura.

Publicitat

De tradició basquetbolista –el seu germà juga a l’Escola Pia–, va començar a Can Colapi, per després creuar la Gran Via i defensar els colors del CN Sabadell, club on va aconseguir la quarta plaça al Campionat de Catalunya U12, a més de diverses participacions en l'àmbit estatal. Actualment, i des de fa tres temporades, juga al Basket Almeda de Cornellà, un dels millors clubs de Catalunya.

Publicitat