Homenatge al noi del càntir de Gràcia

Sabadell té una història de fonts monumentals no gaire coneguda i que són una rèplica d’una sèrie d’escultures que hi ha a Barcelona. El sabadellenc Valentí Oliva recorda la història amb una fotografia que ha compartit fa poc.

L’any 1911 la Comissió de l’Eixample de la capital catalana va encarregar a l’escultor igualadí Josep Campeny tres fonts amb escultures ornamentals de ferro que eren El noi dels càntirs, El Trinxeraire i la Font de la granota. Des del 1912 estan ubicades a la plaça d’Urquinaona, a la ronda de la Universitat i a la cruïlla entre Còrsega i Diagonal, respectivament. Pocs anys després, el 1919, Campeny i Josep Renom van fer les mateixes fonts a la nostra ciutat i la primera, El noi dels càntirs, es va instal·lar als jardinets de la plaça del Doctor Robert. Quan el 1949 es va reurbanitzar la plaça de Jean Piaget, es va optar per traslladar la font en aquest nou emplaçament.

L’obra, però, va patir diversos actes vandàlics i el 1999 es va retirar i refer completament. Oliva, que passeja sovint amb la càmera buscant capturar les millors fotografies de la ciutat, és un apassionat de descobrir nous detalls. Malauradament creu que “sempre anem tan esverats que no ens hi fixem”, per exemple, amb els detalls de les escultures com aquesta. En aquest cas, ell assegura que “m’agrada la figura del càntir” i que en la fotografia “no hi ha cap altra pretensió”. També explica que va optar per fer-la en format vertical i en contrapicat perquè no volia que sortissin altres elements que considera que traurien bellesa a la imatge. Alhora, haver-la fet així “li dona un aire monumental”. Les altres dues fonts amb una escultura a la part superior, a Sabadell, estan ubicades a la Rambla: una a la cantonada amb el carrer del Jardí i l’altra al carrer de Gurrea.

