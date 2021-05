Èpica victòria del Sabadell davant el Rayo Vallecano (2-0)

El Sabadell fa un pas de gegant cap a la permanència. Amb elevades dosis d'efectivitat, amb gols d'Adri Cuevas i Edgar, i èpica després de l'expulsió de Josu amb més de mitja hora al davant, els arlequinats tomben el Rayo Vallecano i s'acosten a l'objectiu.

Dues novetats. Com s'esperava, Stoichkov va tornar a l'onze i l'altra novetat va ser Néstor Querol, segurament per aconseguir més presencia física davant un rival potent en aquest aspecte, com així va certificar la presència de Bebé pel carril dret visitant. Els sacrificats, Xavi Boniquet i Juan Hernández. Ben aviat van quedar clares les estratègies. Iraola, bon coneixedor de l'estil d'Antonio Hidalgo, va ofegar la sortida de pilota del conjunt arlequinat amb una altíssima pressió molt amunt. Això obligava a un joc directe que gairebé deixava sense opció als homes més avançats com Stoichkov, Guruzeta o Néstor. De fet, el Sabadell va ser incapaç d'inquietar la porteria visitant en tota la primera meitat.

Es podria parlar d'un partit tàctic, amb més por a cometre errades fatals que ambició per cercar la porteria rival d'entrada. Però amb el pas dels minuts, el Rayo va accentuar el seu domini i possessió, tancant el Sabadell en la seva zona defensiva, sense capacitat per respondre. Gairebé no li va quedar un altre remei que contenir. La sensació de superioritat visitant no es va traduir en el marcador, en part pel desencert en la definició -dues rematades de cap del central Saveljich- i les intervencions de Mackay, sobretot aturant un parell de fuetades llunyanes impressionants de Bebé, sense dubte l'home més actiu i incisiu de l'equip vallecà. El millor al descans per l'equip d'Hidalgo era el resultat.

El guió va canviar de sobte en l'arrencada de la segona meitat. Després d'un intent de Guruzeta que va acabar en córner, el primer xut arlequinat entre pals va acabar al fons de la xarxa. El protagonista, Adri Cuevas, amb un llançament amb l'esquerre ajustant la pilota al pal que va sorprendre Dimitriesvski. Es pot parlar de màxima efectivitat. El gol, però, va quedar enfosquit només sis minuts després per l'expulsió de Josu, amb una rigorosa targeta vermella per tallar una internada d'Óscar Trejo. L'àrbitre va interpretar que era l'últim home, molt discutible. Hidalgo va reaccionar fent entrar Pierre Cornud i Pedro Capó per reforçar el mur defensiu. S'havia d'afrontar més de mitja hora en inferioritat numèrica.

El Rayo, amb canvis ofensius, es va bolcar sobre l'àrea de Mackay, però, curiosament, la millor ocasió va ser arlequinada, amb una volea d'Undabarrena que es va estavellar en el cos d'Oscar Valentín. Hauria pogut ser el 2-0. Va tocar patir molt més. El domini del Rayo tampoc va generar ocasions tret d'una rematada de José Pozo que va fregar el pal. Hidalgo va afegir ciment amb Aleix Coch per Néstor. Es tractava de resistir. I no només ho va fer el Sabadell sinó que en l'última acció del partit, una sortida dantesca del porter Dimitrievski va permetre Edgar fer un gol gairebé des del mig del camp per posar la cirereta. Sis de sis a la Nova Creu Alta davant dos candidats a l'ascens. La permanència està més a prop.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Mackay; Jaime, Juan Ibiza, Grego Sierra, Josu, Undabarrena, Ó. Rubio, Adri Cuevas (Edgar, 89'), Guruzeta (P. Capó, 60'), Stoichkov (Cornud, 60') i Néstor (Aleix Coch, 80').

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Saveljilch (Isi, 70'), Catena, Fran Garcia, Comesaña, Álvaro (Pozo, 70'), Óscar, Qasmi (Guerrero, 60'), Bebé i Óscar Trejo.

Àrbitre: Oliver De la Fuente Ramos (Comitè castellà-manxec). Grogues: Stoichkov, Guruzeta, Grego Sierra; Catena, Oscar; Vermella: Josu (59').

Gols: 1-0, m. 52: Adri Cuevas; 2-0, m. 93: Edgar.

Incidències: Nova Creu Alta. A porta tancada.

