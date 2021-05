La vacunació massiva a la Pista d’Atletisme de Sabadell comença l'1 de juny

La Pista Coberta d’Atletisme de Sabadell es convertirà en un punt de vacunació massiva a partir de l'1 de juny. Així ho han informat tant el Departament de Salut com l'Ajuntament en dos respectius comunicats aquest dimecres.

L'equipament disposarà de sis espais on s'administraran dosis, una zona de recepció i acreditació, una zona d’observació i un espai per a l’atenció mèdica del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La pista es convertirà així en el punt de vacunació massiu per tots els veïns de la regió sanitària Metropolitana Nord, que inclou els dos vallesos, el Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs) i el Marsme.

A la pista s'hi administraran entre 5.000 i 6.000 mil dosis diàries, malgrat que els primers dies es començarà amb una capacitat menor per assegurar el correcte funcionament de tots els circuits. La proposta inicial és obrir de dilluns a diumenge, de 8 a 20 h, amb possibilitat d’ampliar fins a les 22 h, si cal.

El ritme de vacunació vindrà determinat en tot moment per la quantitat de vacunes disponibles, que és el mateix que ha fet que no es pugui obrir fins l'1 de juny, tot i que l'equipament està a punt des que a principis d'abril de l'any passat es va convertir en l'hospital de campanya que mai s'ha hagut de fer servir.

Autobusos llançadora i pàrquing

L’Ajuntament de Sabadell ha ofert a Salut un desplegament especial per poder donar resposta a l'elevat nombre de persones que es preveu que vagin a la pista, segons ha pogut saber el D.S. “Volem posar totes les facilitats per començar com abans millor”, asseguren fonts municipals.

El regidor d'Habitatge i Acció Social, Eloi Cortés, remarca que "fa setmanes que treballem conjuntament amb el CatSalut per fer possible l'obertura de la Pista Coberta com a punt de vacunació massiva" i afegeix que "a dia d'avui seguim treballant amb el CatSalut, l'ICS, el Taulí i el SEM per acabar de tancar l'operativa i aspectes fonamentals com són garantir l'accessibilitat en aquest espai".

Entre les mesures que proposa el consistori, Transports Urbans de Sabadell (TUS) posarà en marxa un autobús llançadora gratuït des de l’estació de Sabadell Centre (Rodalies) amb una freqüència de 15 minuts. A més, s’ampliarà la capacitat d’aparcament a les proximitats –camí de Can Quadres i l’avinguda de Pablo Iglesias– després de valorar la capacitat d’absorció de vehicles.

La vacunació a la zona

En els propers dies els agents implicats es reuniran per acabar de tancar l’operativa de la vacunació i altres aspectes cabdals com l’accessibilitat al recinte. La Pista Coberta de Sabadell complementarà els 15 punts de vacunació mitjans actuals, distribuïts per tot el territori de la Metropolitana Nord i que a la nostra ciutat són els casals cívics Arraona-Merinals i Rogelio Soto de Campoamor.

