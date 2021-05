Instagram, nova tendència en el comerç

Internet, com tota la tecnologia, es troba en un moment d’expansió i d’auge. A més, l’escenari de pandèmia A dalt, el dispositiu mòbil amb l’aplicació d’Instagram de la botiga Rosa Llena accentuat aquest procés de digitalització. Actualment, són moltes les botigues que utilitzen les noves tecnologies, sigui a través del comerç electrònic o fent servir les xarxes socials per fer publicitat dels negocis. I Instagram n’és el gran protagonista, que ha aconseguit visibilitzar moltes botigues del comerç local de la ciutat.

En aquest sentit, Josep Belasch, president de l’associació Comerç de la Creu, apunta que “arran de la pandèmia el comerç electrònic s’han avançat entre cinc i deu anys”. Aquesta nova tendència ha estat un fet tan inesperat com imprevisible. Així doncs, Belasch afirma de forma contundent que “s’ha venut molt més”. En aquesta línia, exposa que les noves tecnologies han estat una ajuda força important per al petit comerç, tot i “la gran dificultat d’articulació que comporta”, ja que apunta que per estar en les primeres posicions i ser visible a Google has de poder pagar el cost que et demani la gran empresa. Belasch assegura que “és un preu força elevat, tot i que depèn, evidentment, del tipus de producte que vulguis vendre”.

Instagram com a aparador

A més del comerç electrònic, les xarxes socials s’han posat de moda, els darrers mesos, ja que han servit d’aparador. Un clar exemple és la botiga d’articles de roba i complements Rosa Llena, un petit local situat al sud de la ciutat, a Sol i Padrís. Així mateix, les propietàries van decidir utilitzar Instagram per poder canviar la seva imatge. “És una botiga de tota la vida, però es va estendre que era una botiga de senyores”, exposa l’encarregada de les xarxes socials, Laura Llena. Considera que és una concepció errònia i que s’ha pogut revertir a través de la famosa xarxa social.

“Vam decidir publicar-nos tal com som, vam penjar marques juvenils a Instagram i vam aconseguir que més joves s’acostessin al local”. Explica que els ha permès atraure clientes que són de fora de la ciutat. Llena apunta que “hem pogut créixer i tenir més marques de joves”. I assegura que cada vegada que pengen alguna cosa, reben un missatge d’algun client interessant-se per algun article.

Dades

Així doncs, la compra per Internet ha augmentat deu punts percentuals a Catalunya per la pandèmia, segons la primera edició de l’Informe sobre l’evolució i tendències en els hàbits de consum, publicat per Adevinta. Un de cada tres clients fan compres per Internet cada setmana.

Publicitat