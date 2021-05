Reforç policial davant del retorn dels ‘botellons’

Acaba l’estat d’alarma i tornen els botellons. La Policia Municipal es prepara per a un creixement important del consum d’alcohol a l’espai públic. Després de set mesos de restriccions, molts joves creuen que el final del toc de queda i la reobertura nocturna dels bars vol dir tenir barra lliure per allargar la festa al carrer i emborratxar-se fins a la matinada. “N’estic una mica farta de tot. Entenc això de la Covid, però necessito posar-me guapa i sortir de festa”, comenta la Marta, una de les joves sabadellenques que va participar en una de les tantes trobades de la matinada de diumenge.

La Policia Municipal va fer una trentena d’intervencions per consum d’alcohol i sorolls en una nit que, tot i ser anòmala per l’alegria del moment, anticipa la tornada dels botellons. El cos local activarà de nou els protocols de vigilància i control els caps de setmana i festius. “Tenim precedents. Ja sabem què ens trobarem”, argumenten fonts policials. Entre juliol i octubre de l’any passat –període en què no hi va haver estat d’alarma– es van intervenir 286 botellons.

El context actual és similar al de l’estiu: restriccions laxes i discoteques tancades, la combinació perfecta per traslladar l’activitat nocturna a parcs, places i aparcaments públics. Les actuacions per sorolls a la via pública van créixer un 32% el 2020 (2.359, 567 més que l’any anterior). Aquestes molèsties carreguen el veïnat. La Patricia, veïna de Can Gambús, resumeix així la primera nit amb llibertats: “L’ambient estava més que animat. És una vergonya”, apunta.

“Hi havia una gentada a prop de la universitat, a la plaça de l’Escorxador... Els veïns n’estem tips, volem dormir”, explica la Mayka. Aquests dos punts, juntament amb el Parc Catalunya i Can Jonqueres –a tocar del Ripoll–, van ser els focus principals de problemes. “Quan hi havia els locals d’oci nocturn oberts, l’incivisme estava més localitzat. Ara està més disseminat”, argumenten fonts de la Policia Municipal, que avisen: “Hi estarem més a sobre”.

Dit això, el desplegament de la Policia Municipal i Mossos d’Esquadra de la nit de dissabte a diumenge va ser excepcional, similar al de la revetlla de Sant Joan o de Cap d’Any. El cos policial local va duplicar la presència d’efectius al carrer.

Més denúncies per sorolls en habitatges

Els problemes de contaminació acústica van augmentar a Sabadell en un any sense bars i sense trànsit. Les actuacions policials relacionades amb sorolls va augmentar un 47% el 2020. Tanmateix, l’augment més significatiu fa referència a les intervencions de la Policia Municipal per sorolls en habitatges: 2.133 l’any passat, pràcticament el doble que en el 2019 (+92%). Respecte a fa cinc anys, aquest tipus de conflictes veïnals s’han triplicat. Fonts policials ho atribueixen al confinament domiciliari i a l’augment de les reunions socials dins de casa.

Publicitat