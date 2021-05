Només val la victòria per acostar-se al ‘play-off’ i a la Copa del Rei

Club Natació Sabadell i Escola Pia afronten una penúltima jornada decisiva per saber si poden arribar a tenir opcions per disputar la Copa del Rei, en el cas dels nedadors, o el play-off d’ascens per als de Can Colapi.

Aquest dissabte (18.30 h), l’equip de Pedro Donoso visitarà la sempre complicada i calenta pista del Barceloneta, on intentarà repetir l’actuació exhibida al carrer de Garcilaso davant el conjunt mariner, on van aconseguir una sòlida victòria (7-2).

Tercers, a dos punts del Sala 5 Martorell, i amb quatre de marge respecte als barcelonins, un triomf dels sabadellencs podria servir per segellar la participació en la pròxima edició de la Copa del Rei i tenir la possibilitat de jugar-se la segona plaça de play-off a la darrera jornada.

De cara al duel, el conjunt local tindrà la sensible baixa de Rafa Berlanga, un dels jugadors més determinants de la categoria. Qui podria tenir un paper decisiu per als interessos dels de Can Colapi seria el Club Natació Sabadell, que aquest dissabte al vespre (20.30 h) rebrà els martorellencs. Independentment d’aquesta carambola, l’equip de Borja Burgos necessita la victòria per arribar a la darrera jornada amb opcions de Copa del Rei.

L’ascens passa per Santpedor

A la Tercera Divisió, l’Amics del Pou-Nou Escorial es juga, aquesta tarda (15.30 h), a Santpedor i davant el líder, totes les opcions per mantenir vives les esperances de disputar el play-off d’ascens a la Segona Divisió B. Separats per dos punts, a només tres jornades per arribar a la conclusió, l’equip de Francis Barragán necessita superar el conjunt bagenc per recuperar el lideratge i fer un pas de gegant de cara a l’objectiu de la temporada. En cas que l’equip dels Merinals marxi de Santpedor amb un punt o una derrota seria dir pràcticament adeu al somni de l’ascens.

Publicitat