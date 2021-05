El Sabadell es juga les opcions de permanència a Alcorcón

Gairebé un 'caixa o faixa'. El Sabadell es juga mantenir vives les seves opcions de permanència en el duel directe d'aquest dimecres (19 hores) contra l'Alcorcón a Santo Domingo, un estadi on mai han puntuat els arlequinats. Antonio Hidalgo vol passar pàgina de la fosca versió de l'equip de diumenge passat davant el Tenerife i es pren el partit com "l'oportunitat" de reenganxar-se de ple a la lluita per la salvació.

"Sabem que és un partit importantíssim, vital, davant un rival que es troba en una situació similar", ha subratllat el tècnic arlequinat minuts abans de viatjar a Madrid. Ha admès que la derrota contra el Tenerife els va deixar tocats, però recorda que "això és passat i només serveix per analitzar-ho per millorar. No tot és patir, sinó que també hem de gaudir de la categoria i continuar creient. Hem de ser tossuts i posar-nos al camp que ens salvarem. Volem canviar aquest pessimisme que es percep a l'ambient. Encara ho tenim a les nostres mans", ha insistit.

Les baixes afecten sobretot a la zona d'atac -sense Grego Sierra, Stoichkov, Edgar i Néstor-, però Hidalgo confia en els seus homes. "Durant la temporada han fet les coses bé en molts partits i ara és el moment de sortir amb una bona mentalitat i intensitat. És el moment de posar-ho tot al camp. Però tampoc podem sortir com a bojos a guanyar perquè tindrem un rival molt difícil. No només és fort físicament sinó que també juga bé amb la pilota". El tècnic reconeix l'enorme transcendència del partit, però recorda que "una situació límit és la que vam viure a Olot fa dues temporades perquè estava en joc la supervivència del club. Ara es tracta de continuar en la lluita i l'equip que sàpiga gestionar millor la muntanya russa d'emocions de cada jornada és qui tindrà més possibilitats d'aconseguir-ho".

L'Alcorcón de Juan Antonio Anquela, amb dos punts més que els arlequinats, ve d'una derrota previsible al Visit Estadi de Mallorca (2-0) i es pren el duel també com una gran oportunitat de fer un pas de gegant cap a la permanència i deixar un rival directe gairebé descartat. El Santo Domingo no ha estat un escenari gens propici pel Sabadell: quatre visites, quatre derrotes a la lliga, l'última en la temporada 14/15 (3-2). També s'hi afegeix una eliminació a la Copa del Rei. El partit serà dirigit pel col·legiat navarrès Eduardo Prieto Iglesias.

