Detinguts tres sabadellencs que amagaven en el seu cotxe esqueixos de marihuana fèrtil i sostrat

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 13 de maig tres veïns de Sabadell de 35, 30 i 23 anys, per un delicte de tràfic de drogues. Els fets van succeir cap a les 17.45 hores, quan una patrulla de Mossos feia un control preventiu a l’entrada de la urbanització Can Font de Castellar del Vallès i van aturar un vehicle amb tres ocupants. El cotxe anava carregat de sacs i els homes no van saber explicar als agents ni on anaven ni que hi portaven als sacs.

Durant l’escorcoll, els agents policials van localitzar en la butxaca d’un dels arrestats 3.060 euros en bitllets petits. Dins del vehicle hi duien 176 esqueixos de marihuana, un bidó de fertilitzant, cablejat per fer connexions elèctriques i diverses eines manuals i elèctriques de treball, tot material necessari per preparar una plantació de marihuana.

A més, sota el seient del conductor del vehicle hi havia un detector de radars, aparell que està prohibit i que el seu ús està sancionat. Els detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat de Guàrdia de Sabadell que va decretar llibertat amb càrrecs pels tres.

