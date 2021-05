El comerç agafa embranzida sense l’estat d’alarma

El comerç no essencial a Sabadell ha estat 222 dies tancat –de forma total o parcial– des de l’estat d’alarma. Les restriccions a l’hostaleria també han fet més mal que bé a les botigues de la ciutat. El tancament de bars i restaurants s’ha traduït en una caiguda de l’afluència als carrers: segons un estudi de l’Observatori de Centres Urbans, el Centre de Sabadell perdia un 13% de vianants el 2020. Menys de 10.000 persones cada dia. “El comerç i l’hostaleria estan interconnectats. L’obertura dels bars a les tardes impulsa les vendes”, sosté Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre. Amb la tornada de moviment al carrer, el comerç recupera la seva caixa.

Després d’un període d’estabilitat comercial, les vendes s’han impulsat coincidint amb la caiguda de l’estat d’alarma. “Els hàbits estan tornant a canviar, la planificació de les compres ara es relaxa amb la desaparició de les franges horàries per a l’hostaleria”, destaca Porta.

Segons l’aplicació Pulso del Banc Sabadell, el sector de la moda ha crescut un 15% a Sabadell respecte a la setmana anterior, un 17% en comparació amb el mes d’abril. També els establiments de salut i benestar han aconseguit créixer un 13,97% en vendes respecte a l’última setmana i un 29,79% en comparació amb el mes passat. Però el sector que més s’ha beneficiat de la fi de les restriccions de mobilitat ha estat el turístic –hotels i agències de viatge–, que en només una setmana s’ha aconseguit impulsar un 51,9% i ara ingressa el doble respecte a l’abril. L’augment en el moviment comercial, però, no s’ha traduït en un increment de les compres per client. El tiquet mitjà de compra se situa als 30 euros per transacció a Sabadell, un 5% per sota respecte a la setmana anterior.

Tornen els dissabtes comercials

Els comerciants preveuen el retorn dels dissabtes com el principal dia comercial de la setmana. Tot, però, comptant que l’arribada del bon temps “deixarà pràcticament buida” la ciutat, segons preveu Miguel Tello, president de Ca n’Oriac Comerç. Així i tot, els comerciants sostenen que els bars són un pol d’atracció de clientela i a les tardes ara es veu més moviment als carrers, especialment durant els caps de setmana. “Ho hem notat moltíssim. Com més gent, més visibilitat. I més compres”, exposa Mari Carmen Merino, comerciant de l’avinguda de Matadepera. Hi coincideix Nieves Peiró, propietària d’una merceria de Ca n’Oriac: “Està tot molt més animat”, diu.

L’optimisme és generalitzat al sector, que ara afronta una bona notícia: a partir del 24 de maig, s’ampliaran els aforaments en el comerç i passaran del 30% al 50% del total. Tot i això, aquesta restricció no ha estat un impediment: “Tothom s’hi ha sabut adaptar, la gent espera al carrer”, coincideixen els emprenedors entrevistats pel Diari. Tanmateix, celebren l’avenç: “Sembla que passar d’un 30% a un 50% de l’aforament no és una gran fita, però sí que ho és. Qualsevol petita millora representa poder facturar més”, sostenen les associacions de comerciants sabadellenques.

El comerç sabadellenc resisteix

Actualment, un 30% dels comerços han abaixat la persiana a tot Catalunya, segons PIMEComerç. La situació a la nostra ciutat és diferent: el Centre de Sabadell ha perdut un 2% dels comerços en el primer any Covid. Les dades de l’Observatori de Centres Urbans –que ha analitzat 9,28 quilòmetres i 998 establiments comercials– revelen que el 84% dels locals mantenen l’activitat comercial, només dos punts percentuals per sota respecte a l’any 2019.

