Colombia Despierta ret homenatge al poble colombià en vaga

L'agrupació sabadellenca Colombia Despierta, juntament amb el Casal de Cuba de Sabadell, ha cridat a la població sabadellenca a solidaritzar-se amb el poble colombià amb la jornada "Velatón por la vida y la paz de Colombia".

L'acte d'aquest divendres 21, convocat sota el lema "Colombia Despierta!! Nos están matando!!", ha reunit vora un centenar de persones a la plaça del Doctor Robert, representants de diferents entitats i agrupacions solidaritzades amb el poble colombià, que des de finals d'abril pateix importants episodis de violència entre policia i manifestants, que protesten contra la reforma tributària del president de la nació, Iván Duque.

La jornada ha inclòs un minut de silenci per les víctimes de la vaga nacional, així com diferents mostres de record a la nació colombiana, com la interpretació de l'himne de Colòmbia i altres cançons emblemàtiques de la cultura del país d'Amèrica del Sud. També ha significat una oportunitat per expressar els pensaments i desitjos dels colombians a Sabadell a través de dibuixos, poemes i altres expressions en contra de la violència al país.

Ha traspuat al principi el parlament de José Ramírez, com a mode de contextualitzar la situació actual al país. L'exiliat polític del país ha indicat que la que s'està produint a Colòmbia és "la vaga de la dignitat que ens obrirà les portes del canvi", i ha indicat que és el colofó després de "25 anys enfrontant la més crua repressió". Per ell, la situació implica un canvi de paradigma, amb un "moviment social i polític indefinit, que para la rutina social i econòmica del país". "Colòmbia ha dit prou i no més", ha sentenciat.

Durant la intervenció, Ramírez ha indicat que en els 24 dies de manifestacions que han passat des de l'inici de la vaga hi ha ja un balanç de 60 homicidis de la policia, més 1.500 detencions, 1.000 desapareguts i 15 violacions. La brutalitat s'inscriu, per ell, en un procés de llarg recorregut durant les últimes dècades al país, amb "5 magnicidis de candidats presidencials des de 1987 fins 1995" i 8 milions de desplaçats interns per la violència, i 10 milions a l'exterior des dels inicis, qualificada com a "diàspora colombiana". "Ens estan matant amb total impunitat desde fa molt de temps, i la comunitat internacional poc fa per detenir-ho", ha denunciat.

A la jornada hi han participat també altres entitats i agrupacions a Sabadell, com Corrent Roig, la Plataforma Antifascista de Sabadell, el moviment PODEMOS de Sabadell, la Federación de Inmigrantes - FAIV i representants de dones, joves i la comunitat llatina en general.

El més destacat de la jornada, i que donava nom a la convocatòria, ha sigut l'encesa d'espelmes en solidaritat amb els represaliats per les protestes al país. També s'hi ha inclòs música i un micròfon obert per tots aquells que volguessin expressar la solidaritat amb els ciutadans de Colòmbia.

