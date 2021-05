Inaugurada l'exposició 'La fàbrica del disseny', que ret homenatge a Josep Bombardó

L'Escola Superior de Disseny (ESDi) ha inaugurat aquesta tarda a la Sala 1 del Casal Pere Quart l'exposició-homenatge 'La fàbrica del disseny' a Josep Bombardó, l'empresari tèxtil i fundador de l'escola universitària, traspassat el passat 3 de març després d'una llarga malaltia.

L'exposició, que es podrà visitar fins al pròxim 16 de juny, mostra els treballs de final de grau de diversos estudiants on alumnes i professors rendeixen el seu particular homenatge a la figura d'una persona que ha inspirat a diverses generacions de dissenyadors.

Entre les diverses personalitats presents a l'acte celebrat al pati del Casal Pere Quart, hi han assistit familiars de Josep Bombardó –Mariona Buxó, Xavi Bombardó i Marta Bombardó; l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; la tinenta d'alcaldessa Montse González; el president de la Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT), propietària de l'ESDi, Juanjo Pérez; la presidenta i secretària general del Gremi de Fabricants, Rosvi Moix i Núria Aymerich; l'exsecretari general del Gremi i de la Fundació per la Indústria, Benet Armengol; el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramón Alberich; la vicedirectora de la Fundació Bosch i Cardellach, Glòria Dalmau; el president de l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil, Manel Borrell, i la presidenta de la Fundació Antoni de Montpalau, Anna Maria Crusafon.

La directora acadèmica de l'ESDi, Maya Cecuk, ha destacat la capacitat de Josep Bombardó per ser "un inesgotable generador dels canvis en la societat, de conviccions fermes i d'un compromís profund amb la seva terra, que va trobar el camí per trobar allò local a universal". Per la seva part, Juanjo Pérez, que ha anunciat que l'escola universitària tindrà un homenatge institucional i un record físic a la figura de Bombardó, amb la creació d'un coworking a l'espai annex de l'escola perquè "els emprenedors puguin desenvolupar les seves idees i creacions", ha lloat a l'empresari com una "extraordinària persona qui com a professor i empresari tenia aquesta ciutat present en el seu pensament i en els seus objectius".

D'altra banda, l'alcaldessa Marta Farrés ha assegurat que "Sabadell ha d'agrair enormement a figures com Josep Bombardó poder haver comptat amb ell". En la mateixa línia, més enllà de voler subratllar valors com tenacitat i emprenedoria, n'ha destacat la facilitat per "teixir complicitats i l'estima per Sabadell".

