Lourdes Ciuró deixa l'acta de regidora entre crítiques i demandes

La fins ara portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ha deixat l'acta de regidora en un ple extraordinari convocat a corre-cuita. Abans de poder ser nomenada consellera de Justícia del nou Govern de la Generalitat, aquest dimecres, havia de renunciar al càrrec municipal. Serà substituïda per Lluís Matas, qui anava de número 4 a la llista de les darreres eleccions.

L'advocada sabadellenca ha estat regidora en dues etapes, interrompudes per un període de 8 anys al Congrés: ho va ser de 2007 a 2011 i de 2019 fins al 2021. Breument, s'ha mostrat agraïda i ha assegurat que continuarà a disposició de Sabadell, des de la Generalitat. Amb un punt autocrític, ha demanat disculpes per haver estat, en algunes ocacions, "massa vehement" i per no haver tingut sempre "prou mà esquerra".

També s'ha referit a la seva relació amb l'alcaldessa, Marta Farrés, amb qui ha estat sòcia des de fora del Govern. Li ha agraït "la mà oberta", que ha permès als tres regidors de Junts per Sabadell tenir pes en les decisions de la ciutat. Farrés, al final del ple, l'ha correspost amb bones paraules, agraïnt la intenció de Ciuró de reunir-se amb ella des del nou càrrec. Per altra banda, el primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, li ha demanat que prioritzi Catalunya per sobre del partit polític.

La crítica més dura se l'ha emportat de part de la Crida. La regidora Nani Valero, a qui l'alcaldessa ha acusat de "poca elegància", li ha etzibat: "Heu participat activament d’un govern hereu de la corrupció". Alhora, ha aprofitat per reclamar-li que anul·li les acusacions particulars de la Generalitat contra activistes; que alliberi els líders independentistes empresonats i que absolgui els detinguts del 23S.

El portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha aprofitat que Ciuró marxa per formar part d'un Govern entre republicans i Junts per insinuar-li que li haguria agradat la mateixa fòrmula per Sabadell.

Des de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández li ha demanat que, com a consellera de Justícia, "respecti la llei", malgrat que en el seu discurs el to còmplice ha prevalgut. Marta Morell (Podem) ha fet referència a la posició pragmàtica de Ciuró amb el Govern de Sabadell i li ha demanat que "no s'oblidi de la ciutat", més concretament de l'estat dels Jutjats de Sabadell.

