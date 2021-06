El pavelló dels Merinals estarà construït el 2024

L’any 2024, el barri dels Merinals tindrà el seu poliesportiu municipal. Dimarts, el projecte inicial pel nou pavelló Oest rebia l’aprovació del ple municipal, una passa endavant que ha celebrat el veïnat: “Estem satisfets, és una reivindicació del barri dels Merinals de fa dècades. Però queden altres projectes pendents al barri”, afirma Francisco García, president de l’associació de veïns dels Merinals.

Les obres començaran a mitjans del 2022 i el període d’execució és de 18 mesos, tal com ha assegurat avui l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, durant la presentació de l’obra al veïnat. El pavelló Oest, que tindrà un cost de 8 milions d’euros, es construirà entre els carrers de Malta i d’Hongria de Merinals i tindrà més de 3.700 metres quadrats.

Per primer cop serà un equipament de fusta i al costat de l’edifici es construirà una pista exterior i es condicionaran nous espais de passeig i d’estada –es plantaran arbres i s’ubicaran bancs i mobiliari urbà– i una trentena de places d’aparcament. “Ens faltava aquest equipament a la zona oest de Sabadell – Merinals, Can Rull, Concòrdia, Can Llong–, és una zona que està creixent en població”, destacava ahir Farrés. La tinenta d’alcaldessa, Marta Morell, assegurava que “el pavelló està marcat per l’eficiència energètica”.

Es tracta d’una reivindicació històrica de les entitats veïnals i esportives del barri, com ara el Club Patí Ciutat Sabadell, que s’ha de desplaçar a Sol i Padrís per poder entrenar. La pista interior es podrà dividir en tres i “s’hi podran practicar tot tipus de disciplines esportives de sala”, han assegurat. En aquest sentit, “es facilitarà que a l’equipament es puguin portar a terme diverses sessions esportives alhora”. Al pavelló també hi haurà sala polivalent, on es podran realitzar activitats dirigides.

Publicitat