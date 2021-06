Un home amb una pistola alerta de matinada els veïns de Barberà

Barberà del Vallès va patir un nou altercat amb armes de foc el cap de setmana passat. Segons expliquen els Mossos d’Esquadra, la matinada del divendres 4 al dissabte 5 hi va haver un incident amb presència d’armes de foc a la zona del parc d'Europa de la ciutat veïna, quan un home va haver de ser reduït pels agents, ja que portava una pistola a la mà. L'incident es produeix després que el Nadal passat hi hagués un altre episodi amb armes de foc a la zona.

Els Mossos van rebre l’avís a la 1.20 h de la matinada que hi havia una persona al parc barberenc amb el que semblava una arma de foc. Quan els agents hi van arribar, es van trobar un home que els va amenaçar amb una pistola, tot i que els agents no podien distingir si era real o no. També els va dir que es volia suïcidar.

Segons es pot veure a un vídeo, fet públic per un veí a Twitter, l’home portava una pistola a la mà i va haver de ser immobilitzat per diversos agents, després que un d’ells el convencés per treure-li l’arma. Tot seguit, fins a quatre mossos intervenen per reduir-lo i endur-se’l cap a comissaria.

Fonts del veïnat expliquen que l’home anava begut, tot i que no ha estat confirmat per la policia. El cos de la Generalitat sí que indica que un cop va entregar l’arma, els agents van veure que es tractava d’una pistola de balins.

Després de passar a disposició judicial, l’home va quedar en llibertat amb càrrecs per amenaces a l’autoritat. A la intervenció van participar fins a quatre dotacions dels Mossos d’Esquadra.

