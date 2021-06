L’illa del Teatre del Sol, en situació estructural delicada

L’Ajuntament de Sabadell i l’Associació Grup de Teatre Independent Teatre del Sol es reuniran en els pròxims dies per determinar quines actuacions cal fer ja per assegurar la seguretat de l’edifici. Un immoble que no només és el que s’identifica per la façana sinó que ocupa la banda del carrer del Sol que va des del carrer de les Planes fins al de Montserrat, motiu pel qual el supermercat Condis de la cantonada de les Planes ha hagut de tancar. El teatre, ubicat al carrer del Sol, 99 (Centre), està tancat temporalment des que la Policia Municipal el va clausurar per ordre de l’Ajuntament el passat dissabte 22 de maig.

El futur del Teatre del Sol depèn del que es decideixi en aquesta o pròximes reunions, perquè tractant-se d’una associació sense ànim de lucre, els seus promotors alerten que si no es troba una solució que puguin assumir, el teatre es veurà abocat al tancament. Des de la institució cultural creuen que “hi ha moltes maneres d’aplicar la normativa” i consideren que “trobar solucions per mantenir el teatre també interessa a l’Ajuntament”. “Amb voluntat i ganes de resoldre-ho per part de tothom no hi haurà problemes”, confien les mateixes fonts, que mostren total predisposició de posar al dia l’edifici.

Dos informes

La direcció del teatre ja té a les seves mans els informes que des de la clausura de l’edifici han estat elaborant els departaments d’Activitats i d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell. En aquests informes, segons fonts del teatre, es constata que la part que es troba en més mal estat és la que hi ha sobre el supermercat, que és magatzem del teatre i antigament havien estat aules de formació de Comissions Obreres (CCOO). El nivell de degradació és força elevat, fins al punt que “potser s’ha d’enderrocar”, tal com adverteixen les fonts del teatre. L’associació teatral presentarà al·legacions a les demandes del consistori i després de la reunió amb l’Ajuntament, pressupostarà el cost de la rehabilitació, que ara mateix es desconeix. “Volem presentar al·legacions per entendre realment què s’ha de fer i pressupostar-ho”, subratllen.

Entre els requeriments del consistori hi ha l’apuntalament d’algunes zones, així com la renovació d’extintors o de llums d’emergències, entre d’altres. Des del teatre admeten que l’edifici “no està caient però està en mal estat”, tot i que puntualitzen que “hi ha temes que s’han d’arreglar, sí; però no tot l’edifici està fatal”. Per exemple, expliquen, a les sales d’exhibició no s’han detectat mancances gaire greus.

