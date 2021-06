Record a les nenes Masachs 77 anys després

Barberà del Vallès va retre un emotiu homenatge a l’Emilia i l’Angelina aquest dijous amb la inauguració dels Jardins de les Germanes Masachs, situats al costat de l’estació de Renfe de la ciutat veïna. Criades entre Barberà i Sabadell, amb 7 i 11 anys, elles van ser dues de les 643 víctimes de la massacre d’Oradour-sur-Glane que van perpetrar els nazis just fa 77 anys a la localitat francesa. Durant l’episodi històric, una divisió de l’exèrcit del Tercer Reich va tancar a la població a l’església i hi va calar foc el 10 de juny del 1944, en represàlia per l’èxit del desembarcament de Normandia, efectuat pels Aliats durant la Segona Guerra Mundial 4 dies abans.

Vora dos centenars de persones –les mateixes que infants van morir en la massacre– es van congregar en l’acte organitzat per l’Ajuntament de Barberà, i al qual també van assistir autoritats franceses, així com membres de la família Masachs, del consistori barberenc, i representants de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Segons explicava David Ferrer, investigador que va conduir la recerca sobre els 19 espanyols morts a la localitat francesa al 10 de juny del 1944, l’acte de record es produeix cada any a Oradour-sur-Glane.

“Després d’un acte de memòria per l’Emilia i l’Angelina fa 3 anys a la seva vila natal de Sabadell, se’ls ret homenatge de part de la seva ciutat, Barberà, en homenatge a elles, però també un reconeixement públic a la seva família, que va patir durant generacions tant el més gran dol pels actes d’uns com l’oblit per defecte d’uns altres”, deia Ferrer. L’investigador i mestre de Sabadell va fer un repàs de la massacre d’Oradour, duta a terme per les tropes nazis, pocs anys després que les germanes s’haguessin d’exiliar per la Guerra Civil Espanyola.

“Aquí i avui mostrem que aquestes nenes veïnes nostres, que van patir l’horror feixista, no mereixen ser oblidades, i que Barberà es compromet amb el seu record”, defensava Ferrer. De part dels familiars, des del consistori es va llegir una nota en què s’expressava que “amb aquest homenatge i l’esforç de tothom per preservar la memòria, potser aconseguirem que no es torni a repetir”. A l’acte va participar també la ja consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya i fins ara regidora de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, que va qualificar l’episodi d’Oradour de “barbàrie en estat pur”, i va destacar que “la matança no va respondre només a una operació de neteja, sinó a una voluntat de venjança i terror sobre la població, que és la baula més dèbil”.

Alhora, va fer un paral·lelisme entre el règim nazi i “actituds xenòfobes” d’altres partits en l’actualitat. També va reivindicar la memòria per no repetir errors del passat. Per la seva part, l’alcalde de Barberà, Xavier Garcés, va qualificar l’acte de “justícia històrica”, i va afegir que“el record de les germanes Masachs servia “per construir un món més humà”. La inauguració va finalitzar amb una ofrena floral.

