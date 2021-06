Factura de la llum: pagarem més?

[Per Oriol Xalabarder, Vocal de Junta de la Delegació del Vallès. Enginyers Industrials de Catalunya. Conseller delegat d’Electra Caldense Holding SA]

Quan parlem dels canvis a la factura de l’electricitat, ens fem dues preguntes: “per què?” i “hauré que pagar més?”. La primera és fàcil de respondre. La segona és un pèl més difícil: depèn de l’usuari final.

La modificació de la part regulada de la factura s’emmarca dins l’anunciada transició energètica, en què es vol que l’usuari final tingui un paper actiu en el sistema elèctric. I els canvis no s’aturaran aquí. A partir de l’1 de juny, la gran majoria podem triar entre dues potències i tres períodes d’energia. Però per als usuaris de més de 15 kW encara es complica més, amb sis períodes de potència i sis d’energia.

La potència és la part fixa del preu. Es paga per estar connectat i tenir un dret d’utilitzar aquesta potència. L’energia és la part variable del preu i preveu l’ús que fem d’aquesta potència. La possibilitat de triar implica que l’usuari ha de tenir coneixement de com compra l’energia elèctrica i aquí comencen les dificultats: com que no es té un paper actiu, els usuaris no tenen coneixement de l’ús que fan de l’electricitat.

Com que és un servei molt transversal, el repte de traslladar aquest coneixement perquè tothom estigui realment empoderat és molt gran, tant per a les empreses energètiques com per a l’Administració. Però és un repte que s’ha d’entomar i en el qual els enginyers tenim un paper rellevant.

La segona pregunta: cal tenir clar que el cost global del sistema elèctric no puja i, per tant, en conjunt pagarem igual o menys. Però el repartiment serà diferent: hi haurà usuaris que pagaran més i d’altres que pagaran menys. La discriminació horària és important perquè empodera l’usuari i fa que es pugui pagar més o menys, però –lamento comunicar-los– no té la transcendència que se li dona des dels mitjans.

El fet que la part del cost fix (potència) hagi baixat i el variable (energia) hagi pujat, fa que el que faci més utilització (consumeixi més energia) vegi que paga més que abans. Però, per contra, el preu unitari per l’electricitat que consumeixi serà més baix que el que en faci poca utilització, que en traurà més rendiment. Aquest repartiment afavoreix també un altre dels objectius de la transició energètica: l’autoconsum, en fer-lo més rendible. Estiguem preparats, doncs, per més canvis en un futur proper.

