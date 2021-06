S'activa la prealerta per l’onada de calor a Sabadell

L’Ajuntament ha activat la prealerta per la primera onada de calor d’aquest any. S’espera que els termòmetres es puguin enfilar fins als 32 graus centígrads aquesta setmana a la ciutat, les temperatures més càlides d’aquest any, informa el Servei Meteorològic de Catalunya. No obstant això, s’espera que les temperatures baixin a partir de dijous, amb màximes de 28 graus centígrads a Sabadell i mínimes de 18 graus centígrads.

En aquest sentit, el tinent d’alcaldessa Jesús Rodríguez destaca que, en cas que s’activi l’alerta per onada de calor, la Creu Roja activarà el dispositiu sense llar i la Policia Municipal es coordinarà amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) per al tancament de barbacoes. Rodríguez també avançava que els dotze centres cívics de Sabadell es posaven a disposició de la ciutadania per passar la calor i que les fonts ornamentals de la ciutat estarien en marxa si finalment s’activa l’alerta.

L’Ajuntament aconsella que la ciutadania es mantingui hidratada i a llocs frescos, no només al carrer, evitant el sol directe i l’activitat física a l’aire lliure, sinó també a casa, mantenint unes bones condicions climatològiques. A través d’un comunicat, aconsella tancar finestres de casa durant les hores de sol i obrir-les al vespre i nit per refrescar l’espai.

Els equipaments municipals –biblioteques i centres cívics– també s’han posat a disposició dels ciutadans com a espais climatitzats per passar les hores de més calor. Els centres cívics estan oberts de 10 h a 14h i de 15.30 h a 22 h de dilluns a divendres i de 10 h a 13.30h i de 16 h a 21h els caps de setmana. Les biblioteques estan obertes de 9.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 20.30 h.

