Un centenar de queixes per sorolls en un cap de setmana

Crits, música i restes de brutícia al carrer són els testimonis d’una nit d’excessos. Veïns d’alguns carrers cèntrics de Sabadell denuncien un increment de l’incivisme i els actes vandàlics coincidint amb la fi del toc de queda. Les queixes, però, són comunes a tota la ciutat: la Policia Municipal, que ha hagut de treballar intensament, ha registrat un centenar d’incidències durant l’últim cap de setmana. “Hem passat d’uns carrers desèrtics al retorn de la mobilitat nocturna, és per això que ara es detecten més incidències”, exposen fonts municipals.

Desenes de veïns del Centre, però, sostenen que fa anys que denuncien les molèsties que genera l’incivisme nocturn: “La pandèmia va frenar en sec aquestes pràctiques, però l’efecte retorn ho ha accentuat respecte al 2019”, consideren diversos veïns afectats, que esperen que les molèsties s’incrementin en les properes setmanes, amb l’arribada de les vacances d’estiu.

En aquest sentit, una vintena de veïns avancen que s’organitzaran en una plataforma per defensar el descans dels residents i plantegen mobilitzacions si no s’hi dona resposta. Segons ells, són pràcticament una desena de carrers afectats: el passeig de la Plaça Major, la plaça de l’Àngel, els carrers de la Borriana, de Mestre Rius, el Raval de Fora, el carrer d’Advocat Cirera, de Sant Antoni, la zona del pàrquing de Vapor Turull i el carrer de Sant Quirze. “Són els punts calents, però les molèsties es traslladen a tot el Centre”, exposa el Sebastià, un dels veïns afectats.

De dimecres a dissabte

El Jordi (nom fictici) assegura que estan “desballestats” i que la situació els sobrepassa. De fet, l’últim acte vandàlic va tenir lloc divendres de matinada, quan un grup de joves va tirar a terra un gerro amb una planta al carrer de Mestres Rius, just davant de la floristeria Carlota Segalà. El veí afirma que hi ha joves que orinen al carrer, trenquen gots, tiren petards a altes hores de la nit, posen música a tot volum i beuen alcohol a la via pública. “Truquem a la Policia Municipal i ens diuen que estan col·lapsats”, lamenta.

Els veïns consultats pel Diari asseguren que es tracta d’una realitat que va in crescendo al llarg de la setmana, des de la nit de dimecres, però s’accentua els vespres de dijous, divendres i dissabte. I atribueixen les molèsties a la manca d’oci nocturn a la ciutat: “L’única oferta es concentra al Centre”, lamenten. Malgrat tot, no carreguen contra els establiments: “Entenem que hi ha d’haver aquesta oferta, però el problema és que la festa continua fora del bar”, lamenta la Mercè, veïna del carrer de la Borriana.

Si bé reconeixen que s’ha incrementat la presència policial des de l’última reunió amb l’Ajuntament, també destaquen que “encara és insuficient” i demanen més contundència. De la mateixa manera, esperen que l’Ordenança de Civisme i Convivència que el govern està redactant “prioritzi el descans dels veïns”.

Uns petards al Passeig deixen un ferit

Grups de joves van fer explotar petards i van fer volar cadires de bars i restaurants del passeig de la Plaça Major el diumenge passat de matinada que, “per accident”, va acabar causant un ferit lleu. Segons han confirmat diversos establiments entrevistats pel D.S., els focs que uns joves havien encès es van descontrolar i “van generar un moment de pànic” entre els clients dels bars de la zona. Fonts policials confirmen que els Mossos d’Esquadra van identificar la persona responsable i està pendent que el lesionat presenti una denúncia.

