L’estiu arriba carregat de deures per posar la ciutat al dia

Aquests dies ja hem tingut una bona mostra que, tot i que l’estiu començarà dilluns, 21 de juny, la temporada més càlida de l’any ja ha començat. I amb aquest període de l’any arriben les tradicionals obres d’estiu que es fan aprofitant que la ciutat baixa el ritme i es pot treballar provocant menys afectacions. Enguany, l’Ajuntament de Sabadell ha previst diferents treballs arreu de la ciutat, alguns dels quals ja estan iniciats i d’altres que començaran precisament a l’inici del període estival. Algunes d’aquestes obres duraran hores o pocs dies, seran un vist i no vist, però en canvi n’hi haurà d’altres que si bé està previst que comencin, no acabaran fins més endavant perquè tenen una magnitud més elevada i un calendari més extens en el temps.

1. Unes 200 actuacions per reparar ferms i voreres, totalment o parcialment

A hores d’ara hi ha unes 200 actuacions programades de manteniment de ferms i voreres. N’hi ha de puntuals, com les que està previst fer al carrer de Josep Comas, 111; passeig d’Espronceda, 53 o illa Noble, 5, per exemple. I d’altres de més envergadura com la que s’està fent a la ronda de Santa Maria. En aquest cas, l’actuació s’allargarà fins a final de juliol i té un pressupost de 70.000 euros.

Els treballs consisteixen a renovar 668 metres quadrats de vorera, reparar 51 escocells i a millorar 542 metres quadrats de carril bici. A part, a partir del 5 de juliol està previst iniciar la reparació d’una sèrie de voreres en mal estat a diferents carrers de prioritat de vianants del Centre: Sant Quirze, Advocat Cirera, Joan Maragall, d’En Font, plaça de les Marquilles, de l’Escola Industrial i Gràcia, entre altres. En aquests casos la reparació serà molt focalitzada en aquells punts on hi hagi peces que es moguin o estiguin trencades, i es recol·locaran.

2. Inici de la transformació del carrer de la Indústria, obres que duraran fins al 2022

Durant el mes de juliol està previst que comencin les obres de transformació d’un tram del carrer de la Indústria (Centre) en què es donarà prioritat als vianants. Concretament, s’actuarà al primer tram del carrer, el que va del carrer de Sant Joan al de Sant Llorenç. Es tracta d’un projecte de 742.933,95 euros amb el qual el carrer es convertirà en una plataforma única amb preferència per als vianants on no hi haurà diferència entre la vorera i la calçada. La reforma del carrer de la Indústria mantindrà els arbres ja existents, als quals se sumarà un conjunt d’espais verds en forma de parterres. Respecte al trànsit, el projecte preveu que només puguin accedir al tram reformat els vehicles dels veïns així com els serveis d’emergències i els vehicles de càrrega i descàrrega, aquests últims sempre fora de l’horari d’entrada i sortida de l’escola. En el tram a reformar hi ha edificis modernistes d’interès com el Despatx Lluch i l’escola Sagrada Família.

3. Pinten de nou la senyalització de l’N-150 i de l’eix central

Durant aquest mes de juny s’està pintant de nou l’N-150, que travessa Sabadell de sud a nord i pren els noms de carretera de Barcelona fins al carrer de Sant Cugat (Centre) i de Terrassa des d’allà fins al de Sarasate (Cifuentes). Els treballs consisteixen a pintar les línies de separació de carrils, els passos de vianants, les línies de detenció i tots aquells símbols que hi ha marcats a la calçada, com les fletxes, els estops, les illetes, etc. L’actuació va a càrrec de la Generalitat, que és la titular de la via, a petició de l’Ajuntament. Les obres s’estan fent de nit, de 22h a 6 h, per reduir les molèsties als veïns i al trànsit de pas. La previsió és que les feines finalitzin entre dilluns i dimarts que ve, quan s’acabarà per la zona nord. D’altra banda, durant les pròximes setmanes el consistori preveu repintar els senyals de trànsit de l’eix central.

4. Un terç dels llums previstos ja tenen LED: 6.000 de 17.500

A principi de maig va començar la renovació d’enllumenat LED de la ciutat. Des d’aleshores, segons l’Ajuntament, ja s’han renovat 6.000 llums dels 17.500 previstos, un terç aproximadament. Cada setmana l’Ajuntament publica la previsió d’actuacions al web www.web.sabadell.cat/avisos-obres.

La setmana vinent, del 21 al 26 de juny, es preveu treballar a diferents barris, entre els quals hi ha l’avinguda de Francesc Trabal de Sant Julià, l’Alcalde Moix de Torreguitart o la dels Paraires a la Concòrdia. També s’hi inclouen carrers com els de Vinhamala i del Nord de Ca n’Oriac; el del Portal de la Floresta i Romaní a Can Deu, així com els de Colòmbia i Uruguai de Can Feu. També n’hi ha de Can Gambús, Can Llong, Arraona-Merinals i altres sobre els quals també s’actuarà fins al setembre i que estan repartits per tota la ciutat.

5. Desbrossa i neteja d’espais verds de forma “constant i intensiva”

Durant tot l’any, però especialment a l’estiu, les feines de desbrossa i neteja dels espais verds és important. Sobretot, perquè tenir aquestes zones netes i adequades ajuda a prevenir el risc d’incendi, alhora que fa que siguin més agradables de transitar. Les tasques que s’aniran fent de forma “constant i intensiva” es faran al rodal del Ripoll, a les àrees de lleure de Sant Julià, al molí d’En Font, Sant Vicenç de Jonqueres, la Salut i Sant Nicolau. També al Parc Agrari, al marge de la Bassa, al voltant del Riu-Sec i de les cases de la Serra de Galliners o les escoles Juan Ramón Jiménez i Can Deu. Altres llocs on es treballarà per desbrossar i netejar són el passeig de la Revolució, l’avinguda de Toronto (Nostra Llar), la ronda Oest, el parc de la Romeua, el del Nord, el de la Roureda i el bosc de Ca n’Oriac, entre d’altres.

6. La campanya de la poda primavera-estiu es fa a 2.667 arbres

La campanya de poda dels arbres arriba al seu final aquesta primavera-estiu. En total es preveu actuar sobre 2.667 arbres. Entre els arbres que queden per fer n’hi ha als carrers de Calderón i al voltant de la plaça de Catalunya (Centre); el carrer de Francesc Layret (la Creu Alta); els carrers de Bujaruelo, Font Canaleta i València (Ca n’Oriac); el carrer de Copenhaguen i el tram de l’avinguda d’Estrasburg que toca la plaça de Còrdova (Can Llong) i la plaça de Picasso, als carrers de Campoamor, Leonardo de Vinci, Pardo Bazán (Campoamor). Els del districte 7, Torre-romeu, ja es van fer la tardor passada.

A part, fins ara s’han fet tant tractaments de palmeres com de la galeruca de l’om per eliminar plagues. Des de març de 2021 s’han tractat 142 palmeres i 900 arbres, segons les dades de l’Ajuntament.

