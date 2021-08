L’embruix infantil vers l’astronomia

L’Observatori Astronòmic de Sabadell està més actiu que mai tot i la pandèmia. L’associació sense ànim de lucre ha fet un pas endavant i ha mantingut totes les activitats que feia, encara que ha hagut de limitar l’aforament en alguna d’elles. Els qui més han gaudit de les activitats organitzades per l’Observatori han estat els infants i joves d’entre 6 i 18 anys que s’han apuntat al campus d’estiu que organitzava l’entitat.

De fet, segons Albert Morral, director científic de l’entitat, han omplert totes les places que oferien aquest mes de juliol. Un dels campus, més enfocat a l’astronomia, anava destinat als nens i nenes de primària, mentre que l’altre anava adreçat a adolescents de l’ESO i estava més especialitzat en robòtica. I encara n’hi havia un últim per aquells estudiants del Batxillerat que volguessin fer un treball de recerca relacionat amb l’astronomia.

Gran satisfacció

Morral es mostra satisfet de com han anat els respectius campus i assegura que els infants, i les seves respectives famílies, han acabat amb un bon gust de boca. “L’any passat també en vam fer, però no vam tenir l’èxit d’enguany. Les famílies tenien por de deixar-nos els infants, perquè nosaltres tenim la gran limitació de l’espai. Així i tot, hem recuperat la seva confiança”, diu Morral, que, a la vegada, es mostra confiat que les activitats que organitza l’Observatori durant l’any també vagin recuperant usuaris.

En aquest sentit, el director científic afirma que els cursos intensius que duen a terme tenen bona acollida, però les activitats grupals generen més recels. “Els cursos, tant pràctics com teòrics, que hem fet han tingut un gran èxit de participació i cada cop hi ha més gent que s’anima a fer-los. Tanmateix, les sessions que fèiem dirigides al públic per veure el sol, ara no les podem fer. Organitzem sessions per grup bombolla de màxim deu persones, perquè els assistents se sentin més còmodes”, relata Albert Morral.

Així mateix, creu que cada cop són més els infants i joves que els hi agrada l’astronomia i la robòtica. “Tenen molta curiositat per saber què hi ha a l’espai i com està format. Ens transmeten una gran il·lusió”, diu Morral.

Viatge a l’Antàrtida

D’altra banda, l’Observatori Astronòmic de Sabadell està preparant una sortida a l’Antàrtida a finals de desembre per veure una eclipsi de sol, que només tenen lloc un cop a l’any. Tot i la pandèmia i el gran esforç econòmic que suposa anar al continent més austral de la Terra, Morral assegura que ja hi ha molts sabadellencs amants de l’astronomia que hi aniran. “L’any passat no vam fer viatge i molta gent ha decidit estalviar per aquest”, finalitza el director científic.

