Dani Sánchez arriba al CE Sabadell procedent de l'Extremadura

Per descomptat els dirigents del CE Sabadell s'ha pres molt de debò aquest mercat de fitxatges. No sols no paren de sumar necessàries incorporacions per a construir un equip realment competitiu en aquesta Primera RFEF, sinó que diversos d'ells són d'un cert nivell molt respectable.

Avui és el torn de Dani Sánchez. El jove lateral esquerre de 21 anys arriba al club català procedent de l'Extremadura. S'ha format ni més ni menys que a les categories inferiors del Real Madrid, on ha romàs des de l'etapa de cadet fins a juvenil, participant sempre en les màximes categories i arribant a ser convocat pel primer equip de club blanc. A més, Sánchez ha jugat en l'Atlético Malagueño, CD El Ejido, Linares i Extremadura, sempre a Segona Divisió B.

El conjunt arlequinat suma un jugador que destaca principalment per la verticalitat i profunditat, és a dir, per una gran capacitat ofensiva que es complementa amb rapidesa i intensitat constant. Qualitats que molt probablement poden aportar molt a l'esquema d'Antonio Hidalgo, qui tindrà disponible a Dani Sánchez demà mateix per a començar a preparar la temporada 2021-22.