Guillem Molina i Facu Garcia volen passar de revelació a realitats a la lliga

Solidesa i agressivitat ben entesa. Això és el que aporten Guillem Molina i Facu Garcia, dues de les revelacions d’aquesta pretemporada que trepitgen fort i apunten a peces importants en l’esquema d’Antonio Hidalgo. Els dos fitxatges han compartit la sala de premsa Miguel Quereda en l’acte de presentació. De fet, es coneixen molt bé perquè també van coincidir al terreny de joc a les files del València Mestalla la temporada 20/21. “Quan va sortir la possibilitat del Sabadell no vaig dubtar gens. M’havia enfrontat i sabia que es tracta d’un club amb una història important. Significava una gran oportunitat per créixer com a futbolista”, ha explicat el jove central arlequinat.

A la pretemporada ha transmès unes excel·lents sensacions, jugant en diverses posicions de l’eix defensiu. “La meva posició natural és la de central dretà, però també ho puc fer a l’esquerre o com a lateral. Titular a la lliga? Això no depèn de mi. Jo he procurat adaptar-me el millor possible a on m’ha posat el míster i ell decideix”. La baixa per lesió d’Iago Indias i l’arribada més tardana de César Morgado li atorga un cert avantatge que el de Valls, que té com a referent a Carles Puyol, intentarà aprofitar en l’inici de lliga. “Tenim clar que hem d’anar partit a partit i fer les coses bé. Pensar a llarg termini no serveix de res”.

Estil argentí

Molt més tímid davant els micròfons que sobre la gespa. Així és Facu Garcia, el migcampista que Antonio Hidalgo va demanar a Manzanera i ha arribat cedit pel Leganés. Quan el tècnic feia de segon a l’AEK Larnaka ja va descobrir les virtuts de Facu. “Clar que va influir en la meva decisió. Ell em va ajudar molt a adaptar-me a Xipre el primer any i també al joc de l’equip”, ha recordat. Hidalgo va arribar a destacar l’extra de “mala llet” que pot aportar el migcampista en determinats moments. Es podria traduir per un punt d’agressivitat. “Sóc un jugador que treballa defensivament, m’agrada anar al xoc i guanyar els duels. Puc ser agressiu, però en el bon sentit”, va voler matisar.

És a dir, el més pur estil argentí. El clàssic ‘5’ que el mateix Facu va comparar amb el seu compatriota, l’exblaugrana Mascherano. L’acció del gol davant l’Andorra, amb recuperació, conducció i assistència, podria ser la seva millor targeta de presentació. “El meu objectiu és ajudar a l’equip”.

El record de Pep Molet

Com és habitual, l’acte de presentació va comptar amb el suport d’un club de la ciutat. Aquesta vegada va correspondre a l’Escola Futbol OAR Gràcia, presidida pel conegut exfutbolista Pep Molet. Sobre la gespa de la Nova Creu Alta recordava la seva temporada arlequinada (78/79) i sobre tot un espectacular gol al Madrid Castilla. “Els aficionats, però, recorden que vaig marcar més gols contra el Sabadell jugant amb la UE Figueres”, ha dit amb un somriure.

Pendents de Cristian i el patrocinador

L'operació-fitxatges encara no s'ha acabat. De fet, el nom de Cristian Rodríguez sona amb molta força. El migcampista andalús encaixa en el perfil que vol José Manzanera, com ell mateix ha reconegut. "Compleix les condicions que volem, un jugador que faci augmentar el nivell de distribució de joc i d'arribada". El principal escull és que encara té contracte amb l'Extremadura, però s'espera que en les pròximes hores el futbolista i el club extremeny, ofegat pels problemes econòmics, arribin a un acord. Segons el diari 'Extremadura Hoy', Cristian estaria disposat a perdonar quantitats pendents per la seva llibertat i així poder negociar. Té diverses opcions, però el Sabadell sembla ben posicionat. Sobre la figura del '9', Manzanera insisteix que "l'objectiu és un jugador de nivell alt que es pugui complementar bé amb els futbolistes d'atac. Estem actualitzant situacions diferents i algunes estan obertes, caldrà esperar". El termini acaba el 31 d'agost.

D'altra banda, aquest dijous el club donarà a conèixer el nom del nou patrocinador principal que ocuparà la franja davantera de la samarreta, una circumstància que no s'ha produït a les últimes temporades. Durant el segle XXI han aparegut diversos noms d'empreses com Expofinques, BD Promotors, Gapsa, Exca Vallés o Canal Català Vallés. Ara, però, sembla que el nivell de prestacions econòmiques serà molt superior, semblant, proporcionalment, al que va oferir el mític Logic Control en la dècada dels noranta.

Publicitat