Els migrants de països inestables es dupliquen a Sabadell en deu anys

Fugen de la guerra, dels conflictes i de la inseguretat dels seus països, per trobar un futur millor. També a Sabadell. Els migrants provinents de països inestables s’han duplicat en qüestió d’una dècada, fins a arribar als 2.500 nouvinguts. En aquest període, mentre el conjunt de la població estrangera ha crescut un 4% a la ciutat, les arribades provinents de zones de conflicte (+132%) s’han disparat fins a marcar rècords.

La inestabilitat creixent –concentrada especialment a l’Orient Mitjà i l’Àfrica– ha encoratjat encara més persones a venir cap Europa. Avui, un de cada deu estrangers a Sabadell prové de països conflictius. Per identificar les zones de risc, el D.S. ha tingut en compte la classificació realitzada per l’organització nord-americana Council on Foreign Relations, centrada en política exterior, i ha creuat les dades de l’Idescat i de l’Ajuntament de Sabadell [gràfic de la dreta].

La guerra de l’Afganistan ha reobert el debat sobre l’acollida de refugiats. És el darrer de molts altres conflictes que han portat diàspores, com el conflicte de Síria: només a la nostra ciutat, la població siriana s’ha quadruplicat en cinc anys. Dels 15 migrants s’ha passat a 59 en els darrers registres (+293% entre 2015 i 2020). La inestabilitat políticosocial i la pobresa severa de Veneçuela ha fet créixer la població present a Sabadell: avui hi ha pràcticament un miler de veneçolans a la ciutat (+324% respecte fa cinc anys). “És significatiu que un dels principals augments vingui de persones procedents de Veneçuela, on es viuen problemes socials i polítics”, assenyala l’investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB Joan Garcia.

Acollir, però amb condicions

2.206. Són les persones que Espanya ha rescatat d’Afganistan abans de retirar-se de l’aeroport de Kabul. Si es fes un repartiment dins de l’Estat en relació amb la població, Sabadell hauria d’acollir deu migrants, el 0,4% del total.

El president de la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès (FAIV), Lamine Souane, c0nsidera que abans de rebre’ls caldria garantir unes condicions mínimes. “Ja tenim problemes de serveis socials aquí i no els estem solucionant”, analitza, i tot seguit explicita: “Si ens posem a acollir, l’Estat els ha d’oferir una sortida laboral i l’Ajuntament, un habitatge”. En aquest sentit, proposa que es reformin espais –com naus disponibles– per poder-los donar un sostre, o bé portarà conseqüències: “Si els portem aquí i acaben dormint al carrer, els abocarem a la delinqüència. Serà una sortida indigna”, avisa.

El Govern municipal es mostra obert a acollir refugiats procedents de l’Afganistan. El proper dilluns la Junta de Portaveus debatrà una moció presentada per ERC sobre la qüestió, un gest que compta amb el consens dels principals grups polítics sabadellencs.

