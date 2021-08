El Sabadell manté les opcions de fitxar en el mercat d'agents lliures

Sense novetat. Ni en el mercat d'estiu que a Primera RFEF es tancava a les 6 de la tarda ni el del futbol professional que s'allargava fins a les 12 de la nit. Però això no vol dir que el Sabadell no fitxi. Manté totes les portes obertes encara que sigui fora del termini. De fet, la direcció esportiva va treballar durant tota la jornada en diferents fronts amb la idea de tancar l'operació d'un migcampista de nivell per reforçar aquesta parcel·la.

La idea inicial era un futbolista de Segona Divisió A que rescindís el seu contracte abans de la mitjanit. No va poder ser. De totes maneres, en gaudir d'una fitxa sénior, el club arlequinat té una segona oportunitat en circumstàncies semblants. Podria fitxar un jugador sense cap vinculació contractual en aquest moment -técnicament a l'atur- o que hagués rescindit fa uns dies, és a dir el que es coneix com a agents lliures. Aquesta possibilitat també la tindran altres clubs amb fitxes disponibles.

Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, el Centre d'Esports hauria arribat a un preacord amb un jugador de categoria superior abans de la mitjanit, però s'haurà d'esperar a les pròximes hores -ja dimecres- per fer oficial la seva incorporació... sempre que no rebi alguna oferta molt superior i es trenqui l'acord. Hi ha altres opcions de futbolistes de Primera RFEF, però el club té confiança a poder signar un migcampista d'entitat per consolidar aquesta posició fonamental, ara coberta amb Xavi Boniquet, Ramon Folch i Facu Garcia, a més dels joves com Sergi Altimira.

Tocarà esperar una mica més. Aquesta vegada sembla que sí que arribarà el reforç desitjat i s'unirà al fitxatge del 9, Alex Aizpuru, Kaxe, cedit per la Ponferradina, qui ja va passar la revisió mèdica i s'incorpora aquest dimecres als entrenaments. Podria debutar el pròxim dissabte contra la Balompédica Linense a la Nova Creu Alta si Hidalgo ho considera oportú. Arriba en perfectes condicions físiques. De fet, va jugar 13 minuts amb la Ponferradina en la primera jornada d'aquesta temporada a la lliga SmartBank contra l'Alcorcón (1-0). Kaxe suma gairebé 4.000 minuts a la categoria de plata on ha marcat 8 gols. El veterà brasiler Yuri li ha barrat el pas a la titularitat. Ara vol reivindicar-se al Sabadell per tornar amb força al Toralín.

