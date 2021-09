La Cursa Popular més atípica supera els 700 inscrits

És sempre el plat fort esportiu de la Festa Major i aquest any ho tornarà a ser. Això sí, amb notables restriccions per la pandèmia. L'organització -Ajuntament, Joventut Atlètica Sabadell i Club Natació Sabadell- ja considera un èxit el fet de celebrar-se i treballa intensament en tots els detalls i canvis que tindrà aquesta atípica 42a edició. Començant pel recorregut que serà només de 5 quilòmetres per la zona del parc de Can Gambús. Han quedat anul·lades les modalitats d'altres anys com la Mitja Marató, la Cursa dels 14 i la cursa infantil.

La prova ha quedat limitada a 800 participants (edat mínima, 10 anys) i ja s'havien superat els 700 inscrits. Tot fa pensar que s'arribarà al topall màxim establert. La recollida de dorsals i xip es pot fer a la Plaça de la Sardana (davant de Fira Sabadell) el dissabte de 9 a 13 i de 17 a 20 hores. El punt de sortida a Can Gambús serà diumenge a les 9 del matí, però no existirà la tradicional foto multitudinària. Precisament per evitar aglomeracions prèvies, es faran sortides esglaonades: cada quart d'hora sortiran un centenar de corredors en espais de mig minut. Serà com una prova contrarellotge de ciclisme i, per tant, els guanyadors no es coneixeran fins que hagin participat tots els inscrits i es pugui avaluar els seus temps. L'equip de cronometratge publicarà els resultats i la classificació al web, però no hi haurà l'acte d'entrega de premis.

El recorregut de 5 quilòmetres per Can Gambús serà tancat -hi haurà una part d'asfalt i un altre de terra- i un dels trams més atractius serà el pas per la zona de La Capella, amb excel·lents panoràmiques de la ciutat. La 42a edició de la Cursa Popular serà la més atípica de la història.

