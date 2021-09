Óscar Salguero llueix la plata olímpica al Diari de Sabadell

El nedador Óscar Salguero ja està a Sabadell. Després de la seva actuació en els Jocs Paralímpics del Japó, ha volgut compartir la seva medalla de plata dels 100 m braça amb la ciutat a través del Diari de Sabadell. Acompanyat per la seva parella, l'Andrea, ha concedit una entrevista per analitzar la seva segona experiència olímpica abans de marxar uns dies de vacances per descansar i desconnectar.

L'Óscar reconeix que ha passat un "últim any molt dur" i va notar una "gran pressió" per l'exigència dels seus rivals al Japó, però se sent "satisfet" amb el resultat. Ja està centrat en els pròxims objectius amb els ulls posats, això sí, en una nova cita olímpica: els Jocs de París del 2024. Aquest dijous, en l'edició de paper del Diari de Sabadell, podreu llegir l'entrevista al nedador del Club Natació Sabadell i altres detalls del seu retorn a la ciutat.

Publicitat