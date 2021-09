Manzanera: "Ara mateix tenim una plantilla molt competitiva"

L’hora del balanç. El Centre d’Esports té una fitxa lliure i podria incorporar un jugador agent lliure en qualsevol moment, però el mercat d’estiu ha tancat i és el moment de fer balanç amb el director esportiu arlequinat José Manzanera.

Després del descens, va veure perillar la seva continuïtat? Quan les coses van malament, és normal que la propietat del club analitzi la situació i totes les possibilitats. Estic content que em donessin l’oportunitat de seguir. En aquelles reunions, jo els hi vaig transmetre que em veia amb forces i es van valorar les eines que tindríem.

Satisfet de la plantilla confeccionada? Era un mercat complicat. Havíem de passar un dol esportiu pel descens, però aviat ens vam il·lusionar. La principal dificultat venia pel nostre nivell d’exigència: volíem jugadors d’un perfil molt marcat i elevat. Penso que ara mateix tenim una plantilla molt competitiva.

S’ha produït una renovació a fons, gairebé radical. Era necessària? Sóc molt responsable de les meves decisions, però van ser compartides amb el cos tècnic. En alguns casos, doloroses. Altres van preferir continuar a la Lliga SmartBank, l’estranger o altres equips de la Primera RFEF.

Com va passar amb Adri Cuevas. Dolgut? La seva decisió és respectable, em va doldre les maneres. De fet, va ser el primer jugador que vaig posar sobre la taula quan vaig arribar al Sabadell i indirectament vaig participar en les negociacions. Van ser tres anys increïbles i les coses s’haurien pogut fer millor.

De totes les incorporacions, quina ha estat la més difícil? Globalment estic molt orgullós de l’actitud de diversos jugadors. Alguns tenien contracte i no es plantejaven sortir fins que van tenir la proposta del Sabadell. Va ser el cas de César Morgado per exemple o Kaxe, molt ben valorat a la Ponfe, però que volia més protagonisme.

Han arribat més jugadors amb experiència a Segona A aquest any que l’anterior. No és una contradicció? He llegit aquesta reflexió perquè m’agrada saber les inquietuds de la gent. Res t’assegura l’èxit amb més experiència en una categoria. En el mercat de l’any passat vam tenir moltes dificultats, per la falta material de temps, i vam apostar per mantenir el bloc. Aquest any volíem jugadors d’un perfil concret i sobretot disposats a acceptar el nostre repte. També valoro molt que els que tenien contracte i volíem que continuessin cap va dubtar.

Arribarà finalment el ‘8’? El que havíem de fer ja està fet. Es mantenen diferents escenaris i no depèn exclusivament de nosaltres. Jo estic content amb els migcampistes que ara tenim i, a més, acabem de renovar el jove Sergi Altimira perquè hi tenim molta confiança amb ell. Però seguim amb la porta oberta.

Què passarà amb un altre jove com David Astals? En les converses amb els seus agents, els hi hem transmés la nostra idea. L'any passat va formar part de la primera plantilla i ara veurem. En principi, forma part del grup (de fet apareix amb el dorsal 26).

Per inèrcia, el Sabadell és un candidat a tornar al futbol professional. Seria un fracàs no fer el play-off? No em centro en això. Han vingut 16 jugadors nous, cal un temps d’adaptació per conèixer-se entre ells, el nostre model, el sistema de joc... L’exigència és màxima i ho sabem, no ens enganyarem, però ens hem de centrar en el dia a dia, la feina diària és la clau, i després els resultats diran. A la gent que ha vingut al Sabadell jo els hi explico la nostra filosofia. Si algú veu jugar el Sabadell amb una altra samarreta, ens reconeixen per la nostra manera de jugar i això és important.

De moment, dues jornades, dos punts i sense gols a favor i en contra. Quina és la seva anàlisi? Errors al marge, puc dir que hem competit com a animals i penso que hem gaudit de suficients ocasions per guanyar els dos partits. És veritat que no hem estat del tot fins per la petita ansietat que hi ha, però és una qüestió de temps. Les cases es construeixen des de baix i que els rivals només hagin fet dues ocasions és un bon símptoma. Ens cal millorar en els automatismes amb pilota per ser més determinants davant la porteria rival.

Aquest any s'ha incorporat a la direcció esportiva Miguel de Hita. És el que demanava Manzanera, no? Estic content de la seva incorporació i agraït al club per la possibilitat de fer créixer l'àrea esportiva. És molt professional, treballadar i amb ganes de sumar. Ja ha començat a veure partits de l'altre grup de Primera RFEF. Això significa una millora important per al club.

