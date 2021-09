La celebració de la Diada a Sabadell, en petit format

Sabadell farà laseva ofrena floral per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Per aquest Onze de Setembre s’ha convocat un acte oficial on, tot i que en petit format, partits municipals i entitats faran les seves ofrenes al pont del parc Catalunya, com ja és tradició. També està prevista una actuació musical de la coral La Carena, de la Unió Excursionista de Sabadell (UES).

Per evitar les aglomeracions d’altres anys, les entitats que s’hi han volgut sumar ho han hagut de fer sota inscripció prèvia. Avui al migdia 35 entitats havien confirmat assistència. Paral·lelament, l’acte es retransmetrà en streaming pel canal d’instagram oficial de l’Ajuntament. Fonts municipals apunten que es demanarà mantenir les distàncies, sempre que sigui possible i si no ho és, portar la mascareta.

La commemoració començarà a les 10 del matí, amb l’ofrena floral institucional i, a continuació, per parts de les entitats i l’actuació musical. Enguany, el grup municipal de Ciutadans tampoc no assistirà a la convocatòria perquè consideren que és una festa “segestrada per l’independentisme” i “no és la Diada de tots”.

Un manifest alternatiu

De la seva banda, els grups municipals independentistes –ERC, la Crida i Junts per Sabadell– juntament amb les entitats Òmnium Sabadell, Consell per la República i Gent de la Plaça han organizat la lectura d’un manifest conjunt entre les 10.45h i les 11h, també al Parc de Catalunya, sota la senyera. “El manifest del govern municipal no ens representa”, asseguren fonts d’ERC.

Suspès per la pluja

Avui, l'ANC-Sabadell per la Independència i Òmnium Sabadell havien convocat una concentració prèvia a la Diada a la plaça de Doctor Robert, que ha quedat anul·lada per la pluja. L’acte preveia també actuacions de Josep Valcárcel i la coral Els Notes.

