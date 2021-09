El juvenil 'A' del CE Sabadell no juga bé i cau davant l'Espanyol (2-0)

Pas cap endarrere. El juvenil 'A' del CE Sabadell ha caigut davant del RCD Espanyol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Després de la victòria davant del Cerdanyola FC en la primera jornada de lliga, el conjunt de Marc Nomen ha arribat amb confiança a aquest segon partit de la temporada, però no ha sabut oferir la seva millor versió.

Des del principi ja s'ha vist un equip sense la possessió de la pilota i bastant imprecís. Si bé el conjunt local no ha tingut tampoc el seu millor dia, el Sabadell s'ha mostrat amb grans dificultats en totes les seves línies per a sostenir-se en el partit. No obstant això, hem arribat al descans amb una considerable millora per part dels arlequinats que buscaven ficar-se en el partit d'alguna forma.

En la segona part, el Sabadell ha intentat des de les modificacions un canvi estructural, però el canvi s'ha vist en l'Espanyol. Als de Nomen els ha faltat molta profunditat i precisió per a definir, mentre que el conjunt perico ha trobat dos gols que han acabat amb les il·lusions visitants.

El Sabadell té ara l'obligació d'aixecar el cap, deixar enrere ràpidament aquest desagradable episodi i intentar trobar el camí que el porti cap a l'objectiu. Aquesta oportunitat es donarà dissabte que ve davant del Cornellà en el Municipal d’Olímpia.

