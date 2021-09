Aprovat el contracte d'obres de 8 milions pel Pavelló dels Merinals

Les forces polítiques de Sabadell han coincidit a l'hora de reconèixer la necessitat de tenir unes instal·lacions esportives noves per al sector oest de la ciutat. És per això que, en el ple municipal de setembre, han aprovat el contracte d'obres del Pavelló dels Merinals, que té un pressupost de 8 milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos.

És una de les principals inversions del mandat, que està previst que es comenci a construir a principis de 2022. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, ha assenyalat que treballaran perquè l'obra estigui enllestida abans de 2024. Amb aquest pavelló, Molina ha apuntat que es completa l'oferta d'instal·lacions esportives de la ciutat.

Lluís Matas (Junts per Sabadell) i Marta Morell (Podem) han aplaudit el pas endavant en el projecte. També l'han celebrat des d'Esquerra Republicana, perquè cobreix "una necessitat", tot i que el regidor Santi Valls ha reconegut que no és el model que, d'entrada, proposava la seva formació. Per altra banda, Lluís Perarnau (Crida) ha instat l'executiu a "debatre quins altres equipaments poden fer falta" a la ciutat.

El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha demanat al Govern que, a banda d'apostar per obres com aquesta, també impulsi "petites inversions" per posar facilitats a la pràctica esportiva de les entitats, com oferir hores de consergeria perquè utilitzin les instal·lacions educatives. Molina s'ha compromès a estudiar-ho.

El Pavelló serà així

El nou poliesportiu dels Merinals estarà situat entre els carrers de Malta i d'Hongria. Tindrà 3.700 metres quadrats i una pista interior divisible en tres. Aquest espai serà de parquet i permetrà practicar-hi tota mena d'esports: bàsquet, futbol sala, handbol, gimnàstica rítmica, patinatge, voleibol, arts marcials, etc.

A l'exterior hi haurà una altra pista que complementarà les possibilitats de l'equipament, que també estarà a disposició de les sessions d'activitat física dels centres educatius i activitats per al conjunt de la ciutadania. Al pavelló també hi haurà una sala polivalent per fer-hi activitats dirigides com aeròbic, zumba o ioga.

URBANITZACIÓ DE L'ENTORN

La construcció del pavelló es complementarà amb diferents obres per urbanitzar l'entorn. A l'exterior hi haurà la segona pista, així com una plaça i noves places d'aparcament, a més de nous arbres, bancs i mobiliari urbà. L'equipament s'ubicarà ben a prop del mercat dels Merinals i al costat del parc de Can Gambús i l'escola Cifuentes, en un solar de 5.124 metres quadrats on hi ha una reserva d'espai per aixecar-hi un institut.

