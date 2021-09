Polèmica al ple per l'agermanament amb San Sebastián de los Ballesteros

La unió entre Sabadell i San Sebastián de los Ballesteros ha quedat formalitzada. El ple municipal de setembre ha donat llum verda a l'agermanament oficial de les dues poblacions, històricament connectades per les onades migratòries dels anys seixanta.

Tots els grups municipals hi han votat a favor, davant del president de l'Agrupació San Sebastián de los Ballesteros, Joaquin Lesmes, present a la sessió. Durant les intervencions, els portaveus han celebrat el reconeixement a tots els veïns cordovesos que van arribar per establir-se a la ciutat, la promoció de les dues cultures i l'enfortiment de la relació entre les dues ciutats, en diferents àmbits com el turisme, el comerç i l'educació. ERC i la Crida, però, s'han mostrat crítics.

ERC i Crida, crítics

El regidor republicà Raul Garcia Barroso ha dubtat dels motius de la decisió. Ha al·legat que, si s'ha pres pel nombre d'andalusos que van emigrar a Sabadell al llarg dels anys 50 i 60 -116 empadronats, segons ha indicat-, hi ha altres poblacions que serien més idònies "per fer un veritable acte de memòria històrica". Per altra banda, ha expressat que ERC és més partidària d'agermanaments "on prima l'element de cooperació i de solidaritat real entre pobles", com és el cas d'Argub (Sàhara Occidental) i Matagalpa (Nicaragua), regions amb les quals Sabadell està agermanada.

A més, els republicans han avançat que presentaran una moció per "l’agermanament amb el poble de Tornabous, dins del qual hi ha la pedania d'El Tarròs, poble natal del president Companys, per realçar la figura històrica i els seus vincles amb la ciutat de Sabadell".

Per part de la Crida, la regidora Nani Valero ha deixat entreveure que l'agermanament és una decisió "populista" i ha criticat el procés que ha seguit el Govern per a tirar-la endavant, segons ella sense dialogar amb la resta de forces polítiques. "Obrim un meló on altres entitats poden demanar-ho", ha afegit, sobre els criteris seguits per l'executiu.

El portaveu del Govern, Pol Gibert, i el del grup municipal de Ciutadans, Adrián Hernández, han estat contundents a l'hora de contestar. “Són sorprenents els arguments, molt pobres. Crec que no us atreviu a dir la veritat sobre per què us molesta la decisió", ha assenyalat Hernández.

Tant un com l'altre, han expressat que fa molts anys que s'ha desatès la petició de l'Agrupació San Sebastián de los Ballesteros i del mateix alcalde del poble andalús per acordar l'agermanament. "És un pas endavant i un acte de justícia. Recollim el guant que fa molts anys que ens han tirat", ha indicat Gibert.

Acte institucional, el dissabte

Una comitiva de 70 persones de la ciutat, formada per representants de l'Ajuntament i de l'Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros, es desplaçarà fins al municipi cordovès per ser a l'acte institucional que celebrarà l'agermanament, aquest dissabte. La cita està batejada com la Revetlla de l'emigrant i es durà a terme al carrer de Sabadell de la població andalusa. Hi seran el Joaquim Lesmes; i l'alcaldessa, Marta Farrés, entre altres.

