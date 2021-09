La Festa Major de Gràcia aconsegueix mobilitzar el barri. Infants i adults han gaudit d'un bany d'escuma aquest matí a l'Escola Teresa Claramunt en el segon dia de festa gran. L'activitat s'ha desenvolupat en dos torns per evitar aglomeracions i ha aglutinat desenes de famílies. Els més petits s'han remullat a l'escuma amb una alegria desbordada i molts pares i mares també han acabat submergits en la bromera.

Tothom anava ben preparat i equipat. El banyador, les xancletes i la tovallola han sigut elements imprescindibles i, fins i tot, alguns infants també han portat ulleres de natació. Dit això, un cop s'ha acabat l'escuma, els organitzadors de l'activitat han ruixat als assistents amb una mànega d'aigua.

Bany d'escuma a la Festa Major de Gràcia. 🎥Vídeo: Lluís Franco (@Saballut) #Sabadell pic.twitter.com/KGR9ajHAoc — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) September 18, 2021

Abans del bany d'escuma, s'ha celebrat una classe de zumba en què han participat almenys una trentena de persones. La música ressonava per gairebé tots els carrers del barri de Gràcia. De fet, aquest vespre també hi haurà música, ja que hi haurà tres concerts consecutius a partir de les 22 h.

Demà, les activitats esportives

Així mateix, demà, l’últim dia de festa, hi ha previstes les activitats esportives. A primera hora s’ha organitzat una sessió de ioga, un torneig de futbet i les portes obertes de l’OAR Gràcia. A mig matí, els més petits del barri podran gaudir d’un contacontes infantil i al migdia tindrà lloc un concurs de paelles. A la tarda se celebrarà l’exhibició de karate i de ball a banda de les Havaneres a la Fresca. I, per concloure la jornada, es lliuraran els premis del concurs de balcons i les Bruixes del Nord posaran fi a la festa amb un espectacle de foc.

Ahir, ja hi va haver les primeres activitats de Festa Major. Es va organitzar una gimcana esportiva per als més petits del barri i una cercavila als balcons amb la colla de Geganters i Grallers. Més tard, va tenir lloc un taller de cinema musical i el pregó, que va ser a les 21.30 h. Per amenitzar la nit hi va haver una sessió amb el DJ Numax. La Festa Major de Gràcia no és l'única que se celebra aquest cap de setmana. Els barris de Can Llong i Torre-romeu també estan gaudint de la seva festa gran.

