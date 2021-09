Lino Gutiérrez es converteix en l'única nota positiva a la Nova Creu Alta

Una tarda estranya la que s'ha viscut a la Nova Creu Alta. Ha començat amb màxima il·lusió, emoció i una gran ovació i ha acabat amb decepció, retrets i fins i tot alguns xiulets. La primera derrota del Sabadell aquesta temporada, davant un filial força debilitat (1-3), ha contrastat amb el reconeixement a un mite de la història arlequinada: Lino Gutiérrez. Segurament Lino guardarà millor record d'aquest senzill, però emotiu acte per oficialitzar l'assignació del seu nom a una graderia de l'Estadi (concretament el Gol Sud) que el trist partit d'homenatge davant un combinat del FC Barcelona en el seu adeu al club, fa 30 anys.

Amb el veterà periodista sabadellenc Xavier Andreu, que va compartir amb ell bona part de la seva trajectòria professional a Ràdio Sabadell, com a mestre de cerimónies, el gran capità ha trepitjat de nou la gespa de la Nova Creu Alta davant més de 4.000 espectadors. De fet, ha arribat fins al centre del terreny de joc caminant per una catifa blava, custodiat per excompanys seus a una banda i joves jugadors de l'actual Futbol Base que ell va conèixer molt bé. El president Esteve Calzada li ha lliurat una placa commemorativa per fer oficial el nomenament de la Grada Lino, "un referent i un exemple per al nostre futbol base".

Lino, clarament emocionat, ha volgut donar les gràcies a tothom, començant pel gest del club i l'estima de l'afició. "M'omple d'orgull que una zona de l'Estadi tingui el meu nom. Ara entenc el que significa passejar el nom del Centre d'Esports i la ciutat de Sabadell que tant estimo per tot el territori espanyol", ha subratllat el protagonista entre constants ovacions de la graderia. Els socis més veterans encara recorden aquelles passades gairebé impossibles, d'una qualitat màxima, ara enyorades. Exjugadors com Manolo Fernández, Saura, Piti, Omar, Tanco, Roberto, Fernando Muñoz, Arturo, Parras o el seu germà Guti han completat un cartell de luxe en aquesta jornada històrica: per primera vegada el nom d'un futbolista del Centre d'Esports té el seu nom a la Nova Creu Alta.

