Hidalgo entona el ‘mea culpa’: “El màxim responsable soc jo”

El tècnic del Centre d’Esports Sabadell va decidir digerir tot sol part del mal tràngol a la banqueta arlequinada, un cop els més de 4000 aficionats van abandonar la Nova Creu Alta. Durant més de vint minuts, i amb un posat reflexiu, només el tècnic de Canovelles sap què és el que va rumiar durant tanta estona. Qui sap si també aprofitava per pensar els missatges que calia donar per calmar els ànims d’alguns aficionats, que molestos amb la imatge de l’equip –coincidint amb els darrers dos gols del FC Barcelona ‘B’–, no van dubtar en xiular a l’equip.

Dit i fet. En un exercici d’autocrítica, Hidalgo, bregat en mil situacions d’aquest estil, va voler enviar dos missatges ben clars: La responsabilitat recau exclusivament al tècnic, i davant d’això, la millor recepta és la tranquil·litat i la calma, entenent en tot moment, però, el malestar de l’afició.: “El màxim responsable soc jo i jo soc l’encarregat de buscar les solucions. És normal que la gent estigui molt enfadada, però hem d’afrontar la situació que ens toca viure i continuar treballant amb els meus jugadors”, va afirmar amb rotunditat Hidalgo.

L’objectiu? Aïllar als jugadors del run-run de part d’algun sector de la massa social arlequinada i guanyar temps, tot esperant que a Algesires o, a molt estirar, Vila-real ‘B’, l’equip aconsegueixi la primera victòria de la temporada.

Que l’equip no rutlla en zona de perill és una evidència, però ara el més preocupant és que també ha perdut aquella solidesa defensiva que servia per tapar les carències ofensives: “Crec que dels quatre partits que hem jugat, avui (per diumenge) hem trobat situacions per fora, però a partir de tres quarts has d’oferir molt més. A la primera part l’únic xut ha estat el de l’Aarón. D’altra banda, no podem concedir quina mena de gols, com el segon”, lamentava.

Boniquet: “Ens falta un paset”

D’altra banda, el ‘10’ arlequinat, Xavi Boniquet, va afirmar que el més just hauria estat un “empat”, perquè en algunes accions clau, al Centre d’Esports Sabadell li va faltar “un pèl de fortuna”.

Sobre la situació de l’equip, Boni, va assegurar que “un cop la gent nova acabi d’interpretar els conceptes del míster”, l’equip anirà cap amunt. Però amb una recepta: calma i tranquil·litat.

