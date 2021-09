El Sabadell és superior a l'Algesires, però torna a fallar en la definició (0-0)

Tampoc. El Sabadell ha tornat al camí de l'empat a Algesires, víctima de la seva nul·la capacitat de definició. Ha dominat, ha estat superior en moltes fases del partit, però continua renyit amb el gol i així és molt difícil guanyar partits.

Antonio Hidalgo no s'ha quedat curt en el capítol de novetats. L'últim fitxatge, Sergio Aguza, ha estat titular, però el sacrificat no ha sigut Xavi Boniquet sinó el mig centre defensiu Facu Garcia. El tècnic de Canovelles ha apostat fort per tenir la pilota i el control del partit i aquesta concepció s'ha reforçat encara més amb la presència a l'onze d'Aarón Rey i Moha, fins ara gairebé incompatibles. Amb Kaxe a casa, encara ressentit del cop que va rebre contra el Barcelona B, el Sabadell ha sortit sense un '9' específic perquè Toni Gabarre ha començat a la banqueta. Néstor ha tornat a convertir-se en la principal referència ofensiva. Un altre dels titulars habituals sacrificat ha estat Alfred Planas. Una sacsejada en tota regle per buscar la reacció.

L'Algesires, impulsat per una afició bolcada des del primer minut, ha dominat els primers compassos, però sense generar perill. Només un xut del golejador Alvaro Romero ha fet intervenir Kike Royo. El Sabadell ha recuperat la consistència defensiva i d'entrada ha intentat sorprendre amb pilotades llargues buscant l'espatlla de la defensa local. Gairebé ho aconsegueix Néstor, però la intervenció de Leiva en falta ha tallat la seva incursió i s'ha guanyat una clara targeta.

Amb al pas dels minuts, el conjunt arlequinat ha guanyat la possessió i també el control del partit. Aarón Rey ha vorejat l'àrea, amb sensació de perill... i poc més. De nou s'ha repetit la imatge d'aquest inici de lliga: bones arribades sense pólvora. Néstor ha tornat a ser el més incisiu i en dues ocasions ha forçat la intervenció del porter Iván Crespo. El Sabadell ha acabat la primera part manant sobre la gespa i amb sensació de superioritat... menys al marcador.

Aquesta dinàmica s'ha accentuat encara més a la segona meitat. Els primers 20 minuts han estat un monòleg arlequinat. Domini absolut. La pilota estava permanentment a peus de jugadors d'Antonio Hidalgo. Per les bandes, pel centre..., però sense capacitat de definició. De fet, la millor ocasió ha estat el rebuig d'un defensa, a centrada d'Aarón, que gairebé marca en pròpia porteria. Hidalgo ha esgotat els cinc canvis amb molta antelació per buscar solucions ofensives. Sergi Altimira ha substituït el debutant Aguza -lògicament cansat- i també han ingressat al terreny de joc Alfred Planas i Toni Gabarre a més de Facu per equilibrar el mig del camp.

El Sabadell ha deixat amb vida un Algesires que semblava contra les cordes i el conjunt d'Ivan Ania s'ha refet amb una bona ocasió de Roni. El '9' local ha enviat la seva rematada per sobre el travesser. També ha estat providencial Óscar Rubio evitant una rematada gairebé sota pals. Ha perdut pistonada el conjunt d'Hidalgo en la recta final, castigat per la seva manca de gol. El millor exemple ha estat l'ocasió claríssima que Toni Gabarre ha malbaratat en l'últim sospir, amb tot a favor dins de l'àrea de manera lamentable. És el gran problema. Un problema important. De punt en punt serà difícil remuntar posicions.

Fitxa Tècnica

Algesires: Iván Crespo; Alcázar, Robin, Mariano, Tomás, Iván (Víctor López, m. 77), Almenara, Villapalos (Borja Fernández, m. 64), Roni (Tote, m. 88), Alvaro Romero (Javi Duarte, m. 77) i Leiva.

Sabadell: Kike Royo; Óscar Rubio, Aleix Coch, César Morgado, Caballo (Dani Sánchez, m. 14), Xavi Boniquet (Facu Garcia, m. 62), Moha (Alfred Planas, m. 62), Aguza, Néstor, Aguza (Sergi Altimira, m.52) i Jacobo (Toni Gabarre, m. 52).

Àrbitre: José David Martínez Montalbán (Comitè murcià). Grogues: Leiva, Mariano; Xavi Boniquet, Sergi Altimira, Facu.

Incidències: Estadi Nuevo Mirador. 3.000 espectadors, amb una desena de seguidors arlequinats.

