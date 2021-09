Aleix Coch: "El partit contra el Vila-real B hauria de ser el punt d'inflexió"

La visita del líder Vila-real B aquest divendres (19 hores) s'interpreta com una oportunitat en el vestidor arlequinat, reconeixent la dificultat del partit. "Sabem que es tracta d'un gran equip que fa molt bé les coses, però hauria de ser el punt d'inflexió i encara més jugant a casa. Una victòria reforçaria l'estat d'ànim de l'equip". Així ho ha resumit el capità del Centre d'Esports, Aleix Coch. El central tarragoní considera que la plantilla té suficient experiència per saber gestionar l'actual situació. "Alguns companys han jugat a categories superiors i estan acostumats a aquesta mena de pressió".

També creu que fins ara, l'equip ha estat bé en molts conceptes: "No patim gaire perquè els rivals gairebé no ens fan ocasions i l'únic detall que ens falta és materialitzar les nostres. Sabem que cal millorar, però a vegades també és una qüestió de sort en determinats moments". El Vila-real significarà una autèntica prova de foc en aquest aspecte perquè arriba com a mínim golejat a la Nova Creu Alta. "És un líder gairebé excel·lent en totes les facetes. Concedeix molt poc i de mig camp en endavant té jugadors diferencials. La clau és fer el nostre joc i combatre'l a través de la possessió, que no puguin pensar gaire i no se sentin còmodes".

El fet de jugar en divendres pot restar ambient a les graderies just quan a Catalunya s'ha autoritzat el topall del 60% de l'aforament en els estadis a partir de 10.000 espectadors. En el cas de la Nova Creu Alta, significaria uns 7.000 ara mateix, una xifra que no s'arribarà en aquest partit. "No sembla el dia i l'hora idonis perquè vingui molta gent, però a nosaltres ens agrada veure l'Estadi com el dia del Barcelona B. Feia goig. I encara que vam perdre, l'equip ho nota i és un extra", subratlla Aleix Coch. Per cert, des del club i amb col·laboració de les Penyes, s'organitza un autocar pel pròxim desplaçament al Nou Estadi de Tarragona (dissabte, 9 d'octubre) al preu de 25 euros (inclou bus i entrada). Els interessats poden inscriure's a les oficines del club i les seus de les penyes. Abans, però, examen de nivell davant el líder.

