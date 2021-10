Jacobo: "La clau és trencar la dinàmica negativa i arribaran les victòries"

Els jugadors de la parcel·la ofensiva del Centre d'Esports han tingut aquest dimecres una llarga sessió de vídeo amb el cos tècnic. L'objectiu era analitzar moviments, situacions i, en definitiva, millorar el bagatge realitzador després de fer només dos gols en 6 jornades. Jacobo González ha estat un dels protagonistes i ha reconegut que "tampoc és res excepcional, però és veritat que la gent de dalt no estem donant el que esperàvem, i jo m’hi incloc, i es tracta de fer pinya, veure les coses que es poden millorar i canviar impressions. Penso que ha estat molt positiu”.

El divendres passat, després de la derrota contra el Vila-real B, els jugadors semblava que demanessin perdó a l’afició. Jacobo ha matisat: “No hem de demanar perdó perquè penso que l’equip està fent coses bé i ho intenta tot. El que preteníem era agrair el seu suport i empenta quan nosaltres no estem oferint el que s’espera”. També va haver-hi xiulets i crits contra l’entrenador, una circumstància que, entén, “ara mateix perjudica”.

D'altra banda, ha volgut deixar molt clar que el vestidor està a mort amb el tècnic. “La plantilla confia en Hidalgo i ell en nosaltres. Així ens ho ha transmès. En el futbol existeixen les dinàmiques i ara estem en la negativa. L’objectiu és canviar-la. Ens falta guanyar un partit i estic segur que arribaran més victòries”.

Fer més mal

L’equip ha demostrat una notable consistència defensiva i tots els problemes es concentren a la parcel·la de definició. Jacobo admet que “ens ha faltat una mica més d’agressivitat i xutar més a porteria. Jo tampoc puc estar content amb el meu rendiment. No soc un golejador, però vaig venir amb l’objectiu de fer mal al rival en l’última zona del camp, generar ocasions i fins ara no ho estic aconseguint. Tots hem de fer una mica més per millorar”.

Publicitat

A les 7 de la tarda

El duel es jugarà definitivament el dissabte a les 7 de la tarda, dues hores més tard de l'horari previst. Tal com va explicar el Diari de Sabadell, el motiu és la coincidència amb la retransmissió per part d'Esport3 del partit de la Lliga Iberdrola femenina entre l'At. Madrid i el FC Barcelona. En principi, la Federació Espanyola de futbol es mostrava contrària al canvi, però finalment va accedir. L'afició arlequinada tampoc fallarà i es preveu un gran nombre de seguidors que viatjaran amb el bus organitzat conjuntament pel club i les penyes o bé en vehicles particulars.

En el Nàstic, per cert, tot apunta que serà baixa l'exarlequinat Edgar Hernández per lesió malgrat que el gavanenc encara no es vol descartar definitivament. Tampoc hi serà Pol Ballesteros, que suma vàries setmanes fora dels terrenys de joc.

Publicitat