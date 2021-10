Sabadell torna a la pista de ball

Sabadell torna a ballar un any i set mesos després. La Generalitat de Catalunya va aprovar dimarts el retorn de l’oci nocturn als interiors a partir del 8 d’octubre. Els vuit bars musicals de Sabadell i els tres establiments amb llicència de discoteca o sala de festes amb espectacle podran tornar a obrir pràcticament com ho feien abans de la Covid. Però amb condicions: l’ús obligatori de la mascareta, l’aforament limitat al 70% i amb passaport Covid com a acreditació d’entrada. En cas de no disposar de la pauta completa de vacunació, serà suficient amb un test negatiu.

Per primer cop després del març del 2020 s’habilita la pista de ball, torna l’horari prepandèmia i s’amplia aforament. Els clients, però, no podran beure a la zona de ball, tot i que el certificat permet que la reobertura es faci sense l’obligació de respectar la distància de seguretat. Els bars musicals podran obrir fins a les 2.30 h entre setmana i a les 3 h els caps de setmana i festius, i les discoteques fins a les 5 h entre setmana i fins a les 6 h els festius.

“Hem d’activar-ho tot: proveïdors, retorn de la plantilla, contractació de tots els serveis...”, explica Antonia Peña, propietària del Sabadebidoo. El sector també aprova la posada en marxa del passaport Covid, tot i que considera que suposarà contractar una persona per controlar els accessos. “És una molt bona mesura per obrir ja, tot i que la figura del porter és totalment imprescindible”, considera Edgar Gual, gerent del Wild Geese, que defensa que l’obertura hauria de fer-se amb un aforament total.

Per la seva banda, la situació és diferent per als bars musicals que també disposen de llicències de bars: “Què he de fer, expulsar la clientela que estigui consumint al bar a certa hora per fer-los passar pel filtre del QR?”, es pregunta Arbey Guevara, des del bar Morrosko.

Venen hores de molta feina per al sector de l’oci sabadellenc, però per fi veuen la llum al final del túnel: “Esperem que aquest cop sigui l’obertura definitiva”, coincideixen els propietaris. De fet, els quatre retorns a mig gas de discoteques i bars musicals durant aquest any i mig han suposat “moltes pèrdues” per al sector: “Hem hagut d’invertir molt per obrir tres setmanes”, expliquen.

Com funcionarà el passaport?

El Govern està treballant en una aplicació pròpia per verificar l’autenticitat del certificat Covid per accedir a l’oci nocturn i altres establiments o esdeveniments. La persona haurà de presentar el codi QR del certificat i el DNI. Un cop passat el codi QR que apareix al certificat Covid sanitari, l’aplicació emet un semàfor verd o vermell amb el nom i la data de naixement, que s’ha de comprovar amb el DNI.

El semàfor verd s’obtindrà si es té la pauta completa de vacunació, una PCR negativa, un test negatiu (un test d’automostra supervisat a la farmàcia) o si s’ha passat la Covid en els darrers sis mesos. I l’usuari podrà aportar el QR en paper o al telèfon mòbil.

L’aplicació del certificat Covid encara no estarà llesta aquest cap de setmana i, de moment, el QR es podrà obtenir al web verificacovid.gencat.cat. Ara cal esperar el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, previst per a aquest dijous.

Un 'botellón' per dia

Amb la fi del toc de queda el 20 d’agost, els botellons i les festes il·legals s’han convertit en la tònica habitual dels caps de setmana. “És una via d’escapada per als joves, que han vist créixer les ganes de gaudir després del confinament”, explica Vicent Borràs Català, investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB. Hi coincideix el psicòleg i orientador escolar Jaume Berenguer: “Ha estat una fugida de la normativa”, explica.

En els últims dos mesos, amb dades fins a l’agost, la Policia Municipal ha detectat 59 botellons a Sabadell: 15 a l’agost i 44 al setembre (16 dels quals es van concentrar durant la Festa Major). Un botellón per dia. L’obertura de l’oci nocturn no implicarà un cessament immediat de les festes il·legals, segons els experts. “És una forma més econòmica de sortir de festa”, creu Borràs. Hi coincideix el sociòleg Pau Miret, del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB: “Els botellons no s’acabaran d’un dia per l’altre”, creu. I apunta que el jovent s’ha fet “expert” a organitzar esdeveniments a través d’Internet i les xarxes socials.

