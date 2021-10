Escola Pia - Nou Escorial, el derbi de les urgències

Ni els més visionaris s’haurien aventurat un mes enrere que Escola Pia i Amics del Pou-Nou Escorial es veurien les cares, aquesta tarda (18 h), al pavelló del carrer de Garcilaso ocupant les dues darreres posicions de la taula. Els de Can Colapi i els dels Merinals són dos dels tres únics equips que a hores d’ara encara no han pogut celebrar cap triomf. Un inici complicat on ambdós conjunts s’agafen al derbi perquè sigui el punt d’inflexió que necessiten.

Els locals, amb una pretemporada atípica, on les lesions han tingut un paper protagonista condicionant aquest inici de lliga, Pedro Donoso recupera diversos efectius per aquest duel, que es disputarà amb aforament reduït: “Els darrers derbis viscuts amb el Club Natació no van anar com voldríem. Som prudents i optem per aquesta fórmula, segons ha decidit la Junta”, explica el director esportiu Santi Sardà.

Els de Can Colapi comptaran amb 20 entrades, mentre que l’entitat presidida per Teo Robles en tindrà 10. Una decisió que no ha agradat als Merinals: “Desconeixem quina imatge tenen de nosaltres, però en els darrers sis anys no hi ha hagut cap merder a la pista”, explica el director esportiu i jugador Cintu Aranda, mentre afirma amb rotunditat: “Els deu que vindran se sentiran orgullosos de nosaltres. No tenim bona relació amb ells –Escola Pia– i és una data assenyalada”, avisa.

Amb les sensibles baixes de Luis García, del mateix Cintu i de Rodri, entre altres, l’equip de Francis Barragán arribarà amb diversos juvenils per intentar assaltar Can Colapi i aconseguir els primers punts de la temporada.

