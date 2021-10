Manzanera: "Queden 93 punts, tenim temps per a tot"

Publicitat

En una compareixença gairebé per sorpresa, el director esportiu del Centre d'Esports, José Manzanera, ha analitzat l'actual situació de l'equip, ha intentat donar explicacions, ha confirmat plenament la seva confiança en el cos tècnic i la plantilla i ha demanat màxima unitat a l'afició per redreçar el rumb, sense renunciar als objectius marcats a principi de temporada.

En la seva intervenció inicial, Manzanera ha admès que "no és la situació que esperàvem i els resultats han estat dolents. De totes maneres els balanços s'han de fer a final de temporada. Penso que la millora ha estat important en els últims dos partits quan a joc i ocasions, només ens ha faltat punteria. Estic en el dia a dia dels entrenaments i conec l'exigència que es marquen i per això tinc una plena confiança en el cos tècnic i aquests jugadors. També vull agrair el paper de l'afició. Som una gran família i ara, en els moments dolents, és quan hem d'estar més units. Demano el seu suport i energia des del minut 1, començant pel partit d'aquest divendres a la Nova Creu Alta".

Després ha contestat les qüestions que li plantejaven els mitjans de comunicació, tocant diversos temes.

MOTIUS MAL INICI? "Hi ha hagut 18 incorporacions i és evident que els números espanten si no es veu el treball diari. Sóc molt exigent, però penso que encara és aviat per valorar situacions. Tot requereix un temps, hi ha aspectes que no es poden controlar i s'està treballant per solucionar aquests detalls i ser millors. A Tarragona es va veure un equip superior al rival, però va faltar el gol".

ES MANTÉ L'OBJECTIU DEL PLAY-OFF? "A mi no m'agrada parlar d'objectius a llarg termini, no hi crec en això. Falten 93 punts i encara som a temps per a tot, partint de la base de sumar els tres pròxims punts contra l'At. Sanluqueño. Hem de tenir calma i ser exigents a la vegada. Segueixo pensant que tenim una plantilla molt competitiva".

ENTÉN L'ENUIG DE L'AFICIÓ I LES CRÍTIQUES? "Per descomptat, perquè ningú esperava aquesta situació, però no em cansaré de demanar el suport de l'afició. Amb ells som més forts i els necessitem".

SITUACIÓ D'ANTONIO HIDALGO: "Tinc una confiança cega en el que fa. L'Antonio és un guanyador, sent el club i treballa al cent per cent cada dia. També té la meva confiança al cent per cent. Penso que és un tècnic de nivell molt alt. Segur fins a final de temporada? Si depèn de mi, es quedarà fins a final de temporada".

ES FA AUTOCRÍTICA EN L'ÀREA ESPORTIVA? "Som els primers que fem autocrítica interna perquè, insisteixo, som molt exigents en la nostra feina. Fem reunions periòdiques amb el Consell, parlem amb el cos tècnic i els jugadors i ara mateix cal tenir calma i tranquil·litat".

FALTA DE GOL: "S'ha focalitzat en els davanters, però això és cosa de tot l'equip, com per defensar. El no fitxatge de Dioni (At. Balears)? És un bon davanter, que va jugar contra nosaltres en el play-off, però jo estic molt content amb els dos davanters que tenim".

UNA FINAL EL PARTIT DE DIVENDRES? "Tots els partits són importants. La clau és donar el cent per cent o una miqueta més. Hem de tenir calma i exigència màxima i està clar que a la Nova Creu Alta ens hem de fer forts amb el suport de la nostra afició".

PAPER DE MIGUEL DE HITA (ajudant Àrea Esportiva): "És un recurs més per tenir una altra visió. Suposa un creixement del club en la parcel·la esportiva, podem abastar més partits, més perfils de jugadors a seguir..."

