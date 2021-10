Antonio Hidalgo: "Esperem que aquest triomf sigui el principi"

Les valoracions d'Antonio Hidalgo després de la primera victòria de la temporada davant l'At. Sanluqueño (1-0)

L'equip s'ha tret un pes de sobre: "No era una situació fàcil. Sabíem que necessitàvem els tres punts per la confiança i la tranquil·litat de tothom. L'equip ha fet un gran treball davant un rival que venia fent bona temporada. Hem tingut ocasions de tots colors, però no ha estat fins al minut 82 que hem pogut marcar. És un partit que ens dona tres punts, però ja hem de començar a preparar el pròxim partit".

S'ha fet justícia?: "No estic al cap de tothom, però tenien la sensació que havíem de fer massa coses per fer un gol. Esperem que això sigui el principi. Hem fet el partit que volíem interpretant molt bé les situacions que passaria. Hem estat justos vencedors tot i haver d'arribar fins al 96 patint".

Importància d'aquest triomf: És una llosa molt gran. Quan en diversos partits ets superior al rival, com avui, que ha estat un exemple. Aquesta ha de ser la nostra línia, sumant més victòries. La gent està més tranquil·la, alliberada. La gent ha empès, sobretot, a la segona meitat sense que hi hagués un culpable dels nostres a dins el camp".

Afició: "Estic molt content per a ells. No puc demanar res quan l'equip no dona el que ells esperen. L'afició ha estat al nostre costat".

Segona meitat, canvi de fórmula respecte al partit davant el Vila-real B per buscar el gol: "Sempre has de trobar les situacions i era una cosa que em preocupava. Els rivals se't posaven molt al darrere i no era qüestió de posar més homes"

Importància del triomf en l'aspecte personal: "Soc conscient d'on estic i del treball que estava fent. Estic més tranquil per la meva família i per la directiva que ho estava passant malament".

