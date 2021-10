La Joventut Atlètica Sabadell organitza l'Encontre de l'Amistat internacional

La Joventut Atlètica Sabadell celebra aquest dissabte un encontre d’alt nivell a l'Estadi Josep Molins. El Centenari de l’entitat atlètica sabadellenca viurà, a partir de les 16.30 hores, una de les seves cites importants, sobretot pel caràcter internacional de la prova. Es tracta de l’Encontre de l’Amistat, amb una llarga tradició. De fet, aquesta és la 26a edició i es va concedir l’organització a la Joventut Atlètica Sabadell per commemorar la seva efemèride.

El fet més rellevant és la participació internacional, representada per l’equip suís del Brenex, de la zona de Ginebra, i l’Atletica Arcobaleno italià. Completen el cartell el C.A. Palafrugell i l’amfitrió, que aportarà 80 atletes. En total seran uns 150 els que prendran part en aquesta jornada que té com a principal al·licient el programa de distàncies que no són habituals en les competicions oficials, com les proves de 300, 1.000 o 2.000 m , així com els relleus 4x100, 4x200, 4x300 i 4x400. Finalment s’incorporen concursos com el salt i llançaments.

La presència de públic, sense límit d’aforament als recintes esportius des d’aquest cap de setmana, és un altre motiu de satisfacció entre els dirigents de la J.A. Sabadell. Es recupera el caliu de la graderia que també agrairan els atletes. L’encontre acabarà amb un sopar de germanor. Aquesta cita serà el preàmbul de l'acte central del Centenari previst pel cap de setmana del 20 i 21 de novembre pels carrers de la nostra ciutat. Està prevista una doble jornada intensa, amb diverses proves al Passeig, Plaça Sant Roc i una Milla Urbana.

