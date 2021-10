La Cambra de la Propietat celebra 100 anys amb l'esperit dels orígens

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca ha celebrat el seu centenari, divendres al Saló Modernista de la Fundació 1859 - Caixa Sabadell. Davant de personalitats institucionals i empresarials, l’acte central de l’aniversari ha reivindicat l’entitat com a imprescindible al llarg de la seva història, en el present i en el futur.

Hi han intervingut Antoni Quintana, president de la Cambra de la Propietat Urbana Sabadell i del Consell General de Cambres de Catalunya; Carles Sala, secretari d’Habitatge i Inclusió Social; Eloi Cortés, regidor d’Acció Social i Habitatge de l'Ajuntament; i la sabadellenca Lourdes Ciuró, consellera Justícia de la Generalitat.

Quintana ha repassat la història de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca. L’entitat, una de les 10 cambres catalanes, compta amb més de 2.550 afiliats i té dues delegacions, una a Cerdanyola i l’altra a Granollers, al Vallès Oriental. La seva primera Junta es va constituir l’1 de juliol de 1921 i la seva trajectòria arriba fins avui dia, “protegint els interessos dels propietaris”.

Aquest any, Quintana ha estat nomenat president del Consell General de Cambres: “La coincidència amb el centenari ens ha esperonat a celebrar amb joia i alegria la cerimònia. L’acte és una prova d’haver superat amb èxit cadascuna de les proves amb què ha topat l’entitat, entre les quals dues dictadures i una guerra civil. “La Cambra té plena energia per continuar la feina dels fundadors”.

Sala ha resseguit el procés històric de creació de les cambres, a més de la legislació que ha marcat l’habitatge i el dret a la propietat des dels segles passats. Per altra banda, Eloi Cortés ha llegit una carta en nom de l’alcaldessa Marta Farrés, que no ha pogut assistir a l’acte, i ha celebrat la “mostra de gran vitalitat de la Cambra”. També ha ressaltat “la fortalesa i la resiliència” que ha reforçat l’entitat com a “referent a la ciutat, a la comarca i al país”.

La sabadellenca Ciuró ha felicitat l’entitat pel centenari i ha agraït la seva implicació per haver ajudat “a formar el caràcter de la ciutat”. Alhora, ha subratllat “la sort que tenen els propietaris de disposar de l’experiència i la professionalitat de la Cambra”. La consellera de Justícia també ha reflexionat sobre la necessitat d’impulsar una llei d’arrendaments per a garantir el dret a l’habitatge respectant el dret dels propietaris. “Volem i hem de comptar amb vosaltres per a fer bones lleis”, ha recalcat.

Quintana, juntament amb el gerent de la Cambra, Jaume Torras, han entregat insígnies de la Cambra als representants que han assistit a l’acte, entre els quals regidors dels ajuntaments de Cerdanyola i Granollers.

Un quartet de l’Orquestra Simfònica del Vallès ha posat la nota musical a la cerimònia. La primera peça que ha interpretat ha estat l’himne de la UIPI, organisme europeu que aplega 31 cambres de 28 països, precisament compost pel president Quintana, gran amant de la música.