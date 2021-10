El FS Sabadell Femení no juga bé i acumula la quarta derrota consecutiva (0-1)

No ha pogut ser. L'equip Sènior del FS Sabadell Femení no ha trobat el camí cap al bon joc i ha acabat caient davant de la AE Les Corts per la mínima. Amb un gol d'Helena Rodríguez a falta de 7’ per a la conclusió de la primera etapa, l'equip visitant s'ha imposat mostrant una notable fermesa defensiva després del gol anotat.

Ja des de l'inici, el partit ha mostrat indicis que no seria el dia per al conjunt sabadellenc. Sense fluïdesa ni gran capacitat de verticalitat en el joc, les arlequinades s'han vist superades per un equip que ha saltat perfectament a la pressió durant tot el xoc i que ha creat suficients ocasions com per a ampliar el marcador, tant en el primer temps com en el segon.

En la segona part, l'equip local ha buscat més des de la desesperació i no tant des del joc un possible empat, però en cap moment han estat molt prop d'aconseguir-lo.

Amb aquest resultat, el FS Sabadell continua en l'última posició d'aquest grup 2 de Segona Divisió Nacional amb quatre derrotes consecutives. El pròxim 23 d'octubre s'haurà de buscar la primera victòria de la temporada en la visita davant del Futsal ACL Grup Mataró C.E. A.

