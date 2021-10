El retorn del Centre d'Esports al remodelat Estadi Balear

Aquest diumenge (12 hores) el Centre d'Esports s'estrenarà en l'Estadi Balear remodelat. De fet, gairebé nou. Res a veure amb aquell recinte vell i obsolet que amenaçava a caure a trossos. L'Ajuntament de Palma va optar per reformar-lo totalment juntament amb el projecte del màxim accionista del club, l'alemany Ingo Volckman, qui té els drets d'explotació de l'estadi pels pròxims 50 anys. Precisament aquesta setmana es va donar llum verda als permisos d'obra pel segon projecte que completaran els anells i una altra tribuna i augmentaran la capacitat a 6.500 espectadors, gairebé el doble que en l'actualitat.

L'última vegada que el Sabadell va jugar a l'Estadi Balear va ser en la temporada 2010/11, la de l'ascens a Segona A. L'equip de Lluís Carreras es va haver de conformar amb un 0-0 tot i dominar totalment el partit. Fins i tot l'àrbitre va anul·lar un gol a les acaballes de manera molt discutible. En la 2008/09 un golàs de Juvenal semblava que donaria els tres punts a l'equip de Moya, però un gol del sabadellenc Aarón Bueno en el minut 87, quan l'At. Balears jugava amb 2 homes menys, va propiciar un altre empat (1-1).

L'empat és el resultat que més vegades s'ha produït entre At. Balears i Sabadell en terreny illenc. De les sis visites a Segona Divisió B, cinc han acabat amb taules. Per exemple en la 15/16, el Sabadell de Miguel Alvarez va fregar la victòria després d'una remuntada amb inferioritat numèrica: Batanero, Marc Fernández i Pirulo van col·locar un 2-3 que van equilibrar els locals a l'últim sospir. L'1-1 de la 16/17 es va recordar per la tromba d'aigua que va caure i gairebé provoca la suspensió del matx. Després de mitja hora d'aturada, el duel es va reprendre sobre un bassal immens i un gol del sevillà Migue Garcia va deixar l'empat. Amb aquest mateix resultat va acabar l'enfrontament de la 17/18, en aquest cas gràcies a un gol del capità Migue González de falta jugant amb 10 (expulsió de Viti).

La tònica d'igualtat es va trencar favorablement la temporada 18/19 en l'última visita arlequinada. El Sabadell de Toni Seligrat va començar molt malament la lliga i l'At. Baleares feia més d'un any que no perdia com a local. Tot semblava en contra, sobretot després de l'1-0 matiner. Però un gol d'Aleix Coch abans del descans va capgirar la dinàmica i en una segona part sensacional, el Sabadell va completar la remuntada amb un gran gol de Pol Ballesteros (1-2). Fins i tot, Edgar va malbaratar un penal.

Anant més lluny en el temps, trobem un partit de play-off per l'ascens a Segona B la temporada 93/94 quan es jugava en el format de lligueta. El Sabadell d'Antonio Jaurrieta va empatar a l'Estadi Balear sense gols, amb la presència d'uns 200 seguidors arlequinats a les vetustes graderies. Per trobar derrotes del Sabadell hem de retrocedir a la dècada dels setanta. Dues seguides, això sí: 2-1 en la 75/76 i 1-0 en la 76/77 quan militaven a la Tercera Divisió, llavors la tercera categoria estatal. A Segona Divisió s'han enfrontat també dues vegades, amb derrota arlequinada en la 62/63 (3-1) i empat en la 61/62 (1-1). El balanç global continua sent molt positiu. Continuarà així aquest diumenge en el retorn al 'nou' Estadi Balear?

Publicitat