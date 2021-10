El juvenil del Sabadell s'imposa sobre el Lleida amb un gol en el 90'

Sensacional. Amb un gol de Català en l'últim minut reglamentari, el juvenil del CE Sabadell li ha guanyat al Lleida Esportiu per a així posicionar-se en el més alt de la classificació.

Un resultat que sens dubte reflecteix el desenvolupament del partit, ja que el conjunt visitant va saber aguantar bé però no va trobar en cap moment la manera d'inquietar als arlequinats. Els de Marc Nomen han dominat tot el xoc i han proposat prou per a emportar-se una victòria que s'ha acabat donant en els últims instants, quan després d'un córner, la pilota ha quedat fora de l'àrea petita perquè José Luis Català la mani al fons de la xarxa.

El Sabadell ha estat millor en tot moment. El domini ha estat clar. No obstant això, el partit s'ha complicat a causa de la gran fortalesa defensiva per part del Lleida, que no ha pogut oferir pràcticament res ofensivament, però ha sabut aguantar fins al final. Un Lleida que, amb aquest resultat continuarà últim en la classificació amb tan sols un punt. Tot el contrari al Sabadell, que se situa tercer en la classificació. Amb aquest resultat, el Sabadell acumula la seva cinquena victòria consecutiva. Una ratxa que demostra el gran estat de forma de l'equip de Marc Nomen, qui durant la setmana ha posat l'accent en això, assegurant que “es deu a una gran feina i exigència constant”.

Publicitat